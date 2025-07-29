https://ria.ru/20250729/zemletryasenie--2032096788.html

У Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5

У Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5 - РИА Новости, 29.07.2025

У Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано во вторник у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T11:40:00+03:00

2025-07-29T11:40:00+03:00

2025-07-29T11:40:00+03:00

елена семенова

охотское море

матуа

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано во вторник у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Охотском море 29 июля в 18.38 (10.38 мск). Эпицентр находился в 86 километрах северо-восточнее необитаемого острова Матуа, очаг – на глубине 187 километров", - рассказала сейсмолог. По информации собеседницы агентства, данные об ощутимости не поступали. Тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250726/zemletryasenie-2031674140.html

охотское море

матуа

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елена семенова, охотское море, матуа, происшествия