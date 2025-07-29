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У Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5
У Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5 - РИА Новости, 29.07.2025
У Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5
Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано во вторник у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T11:40:00+03:00
2025-07-29T11:40:00+03:00
2025-07-29T11:40:00+03:00
елена семенова
охотское море
матуа
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано во вторник у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Охотском море 29 июля в 18.38 (10.38 мск). Эпицентр находился в 86 километрах северо-восточнее необитаемого острова Матуа, очаг – на глубине 187 километров", - рассказала сейсмолог. По информации собеседницы агентства, данные об ощутимости не поступали. Тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250726/zemletryasenie-2031674140.html
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елена семенова, охотское море, матуа, происшествия
Елена Семенова, Охотское море, Матуа, Происшествия
У Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло вблизи побережья Северных Курил