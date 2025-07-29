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Зеленский поднял предельный возраст контрактной службы в ВСУ - РИА Новости, 29.07.2025
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13:03 29.07.2025 (обновлено: 13:10 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/zelenskiy-2032111587.html
Зеленский поднял предельный возраст контрактной службы в ВСУ
Зеленский поднял предельный возраст контрактной службы в ВСУ - РИА Новости, 29.07.2025
Зеленский поднял предельный возраст контрактной службы в ВСУ
Владимир Зеленский подписал закон, допускающий к службе по контракту людей старше 60 лет, сообщает Telegram-канал Верховной Рады. "Документ позволит гражданам... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T13:03:00+03:00
2025-07-29T13:10:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, допускающий к службе по контракту людей старше 60 лет, сообщает Telegram-канал Верховной Рады. "Документ позволит гражданам от 60 лет, пригодным по состоянию здоровья, добровольно подписывать контракт на службу в армии во время действия военного положения", — говорится в публикации. Как уточняет украинская "Судебно-юридическая газета", закон разрешает заключение контракта с ВСУ лицам старше 60 лет, не оговаривая верхнюю возрастную границу для контрактников. Документ предусматривает обязательное согласие командира части на заключение контракта с новобранцем и прохождение им испытательного срока продолжительностью в два месяца. Срок службы по контракту "60+" составляет один год с возможностью продления.В апреле минобороны Украины признало проблему насильственной мобилизации и нехватки военнослужащих в ВСУ, заявив, что ведомство пытается решить ее при помощи набора молодежи и иностранных наемников. Тогда же кабинет министров Украины разрешил центрам рекрутинга вербовать и доставлять в страну из-за рубежа иностранцев и лиц без гражданства, желающих служить в ВСУ. В марте газета Financial Times написала, что главной проблемой Украины является нехватка людей для фронта, а не отсутствие оружия.
https://ria.ru/20250729/dubinskiy-2032097062.html
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60
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Зеленский поднял предельный возраст контрактной службы в ВСУ

Зеленский подписал закон об увеличении предельного возраста службы по контракту

© AP Photo / Matthias SchraderВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, допускающий к службе по контракту людей старше 60 лет, сообщает Telegram-канал Верховной Рады.

"Документ позволит гражданам от 60 лет, пригодным по состоянию здоровья, добровольно подписывать контракт на службу в армии во время действия военного положения", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Депутат Рады послал Зеленского после заявления украинского посла
Вчера, 11:42
Как уточняет украинская "Судебно-юридическая газета", закон разрешает заключение контракта с ВСУ лицам старше 60 лет, не оговаривая верхнюю возрастную границу для контрактников. Документ предусматривает обязательное согласие командира части на заключение контракта с новобранцем и прохождение им испытательного срока продолжительностью в два месяца. Срок службы по контракту "60+" составляет один год с возможностью продления.

В апреле минобороны Украины признало проблему насильственной мобилизации и нехватки военнослужащих в ВСУ, заявив, что ведомство пытается решить ее при помощи набора молодежи и иностранных наемников. Тогда же кабинет министров Украины разрешил центрам рекрутинга вербовать и доставлять в страну из-за рубежа иностранцев и лиц без гражданства, желающих служить в ВСУ.

В марте газета Financial Times написала, что главной проблемой Украины является нехватка людей для фронта, а не отсутствие оружия.
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