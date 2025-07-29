https://ria.ru/20250729/zelenskiy-2032111587.html

Зеленский поднял предельный возраст контрактной службы в ВСУ

Зеленский поднял предельный возраст контрактной службы в ВСУ - РИА Новости, 29.07.2025

Зеленский поднял предельный возраст контрактной службы в ВСУ

Владимир Зеленский подписал закон, допускающий к службе по контракту людей старше 60 лет, сообщает Telegram-канал Верховной Рады. "Документ позволит гражданам... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T13:03:00+03:00

2025-07-29T13:03:00+03:00

2025-07-29T13:10:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, допускающий к службе по контракту людей старше 60 лет, сообщает Telegram-канал Верховной Рады. "Документ позволит гражданам от 60 лет, пригодным по состоянию здоровья, добровольно подписывать контракт на службу в армии во время действия военного положения", — говорится в публикации. Как уточняет украинская "Судебно-юридическая газета", закон разрешает заключение контракта с ВСУ лицам старше 60 лет, не оговаривая верхнюю возрастную границу для контрактников. Документ предусматривает обязательное согласие командира части на заключение контракта с новобранцем и прохождение им испытательного срока продолжительностью в два месяца. Срок службы по контракту "60+" составляет один год с возможностью продления.В апреле минобороны Украины признало проблему насильственной мобилизации и нехватки военнослужащих в ВСУ, заявив, что ведомство пытается решить ее при помощи набора молодежи и иностранных наемников. Тогда же кабинет министров Украины разрешил центрам рекрутинга вербовать и доставлять в страну из-за рубежа иностранцев и лиц без гражданства, желающих служить в ВСУ. В марте газета Financial Times написала, что главной проблемой Украины является нехватка людей для фронта, а не отсутствие оружия.

https://ria.ru/20250729/dubinskiy-2032097062.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины