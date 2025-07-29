https://ria.ru/20250729/zelenskij-2032236489.html

Зеленский расширяет программу для отправки на фронт молодежи

Зеленский расширяет программу для отправки на фронт молодежи - РИА Новости, 29.07.2025

Зеленский расширяет программу для отправки на фронт молодежи

Владимир Зеленский заявил, что программа по набору в ВСУ граждан в возрасте от 18 до 24 лет по контракту будет расширена, планируется дополнительно привлечь... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T21:44:00+03:00

2025-07-29T21:44:00+03:00

2025-07-29T21:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

сша

владимир зеленский

джейк салливан

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что программа по набору в ВСУ граждан в возрасте от 18 до 24 лет по контракту будет расширена, планируется дополнительно привлечь молодежь для работы с дронами. "Кабмин подготовил расширение программы контрактов "18-24" (контракт по набору в ВСУ молодежи в возрасте от 18 до 24 лет – ред.), чтобы программа привлекала мотивированных людей именно для работы с дронами", - сказал Зеленский в вечернем видеообращении. Ранее Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.

https://ria.ru/20250610/zelenskij-2022042927.html

https://ria.ru/20250611/zelenskiy-2022368497.html

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украина, сша, владимир зеленский, джейк салливан, вооруженные силы украины