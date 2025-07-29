Зеленский признал переселение украинцев из Польши депортацией
Зеленский признал переселение украинцев из Польши в 1944-1951 годах депортацией
© AP PhotoВладимир Зеленский
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, который признает депортацией принудительное переселение украинцев из Польши в 1944-1951 годах, сообщили во вторник в украинском парламенте.
Ранее Верховная рада Украины приняла закон, который признает депортированными тех, кого насильственно выселили в СССР с территории Польши в 1944-1951 годах.
"Зеленский подписал закон… относительно признания депортированными граждан Украины, принудительно переселенных в 1944-1951 годах с территорий компактного проживания украинцев в составе Польской Республики. Закон официально признает депортацией принудительное переселение более 700 тысяч украинцев из Лемковщины, Холмщины, Надсянья, Подляшья и других регионов в 1944-1951 годах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале парламента.
В сентябре 1944 года началась акция по принудительному выселению этнических украинцев из Польши на Украину и этнических поляков с Украины в Польшу. Начало акции положило "Люблинское соглашение", подписанное 9 сентября 1944 года в Люблине между правительством УССР и Польским комитетом национального освобождения (ПКНО).
Официальное название договора - "Соглашение между Правительством Украинской Советской Социалистической Республики и Польским Комитетом Национального освобождения об эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории УССР". Соглашение предоставляло возможность отъезда украинцам, белорусам, русским и русинам в Украинскую ССР и возвращение в Польскую республику поляков и евреев, которые по состоянию на 17 сентября 1939 года были гражданами Польского государства.