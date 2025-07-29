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Зеленский признал переселение украинцев из Польши депортацией - РИА Новости, 29.07.2025
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18:59 29.07.2025 (обновлено: 19:00 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/zelenskij-2032213577.html
Зеленский признал переселение украинцев из Польши депортацией
Зеленский признал переселение украинцев из Польши депортацией - РИА Новости, 29.07.2025
Зеленский признал переселение украинцев из Польши депортацией
Владимир Зеленский подписал закон, который признает депортацией принудительное переселение украинцев из Польши в 1944-1951 годах, сообщили во вторник в... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T18:59:00+03:00
2025-07-29T19:00:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, который признает депортацией принудительное переселение украинцев из Польши в 1944-1951 годах, сообщили во вторник в украинском парламенте. Ранее Верховная рада Украины приняла закон, который признает депортированными тех, кого насильственно выселили в СССР с территории Польши в 1944-1951 годах. "Зеленский подписал закон… относительно признания депортированными граждан Украины, принудительно переселенных в 1944-1951 годах с территорий компактного проживания украинцев в составе Польской Республики. Закон официально признает депортацией принудительное переселение более 700 тысяч украинцев из Лемковщины, Холмщины, Надсянья, Подляшья и других регионов в 1944-1951 годах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале парламента. В сентябре 1944 года началась акция по принудительному выселению этнических украинцев из Польши на Украину и этнических поляков с Украины в Польшу. Начало акции положило "Люблинское соглашение", подписанное 9 сентября 1944 года в Люблине между правительством УССР и Польским комитетом национального освобождения (ПКНО). Официальное название договора - "Соглашение между Правительством Украинской Советской Социалистической Республики и Польским Комитетом Национального освобождения об эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории УССР". Соглашение предоставляло возможность отъезда украинцам, белорусам, русским и русинам в Украинскую ССР и возвращение в Польскую республику поляков и евреев, которые по состоянию на 17 сентября 1939 года были гражданами Польского государства.
https://ria.ru/20250713/rogov-2028823780.html
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в мире, польша, украина, ссср, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Польша, Украина, СССР, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Зеленский признал переселение украинцев из Польши депортацией

Зеленский признал переселение украинцев из Польши в 1944-1951 годах депортацией

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, который признает депортацией принудительное переселение украинцев из Польши в 1944-1951 годах, сообщили во вторник в украинском парламенте.
Ранее Верховная рада Украины приняла закон, который признает депортированными тех, кого насильственно выселили в СССР с территории Польши в 1944-1951 годах.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Рогов назвал слова Зеленского о Волынской резне запредельной ложью
13 июля, 00:20
"Зеленский подписал закон… относительно признания депортированными граждан Украины, принудительно переселенных в 1944-1951 годах с территорий компактного проживания украинцев в составе Польской Республики. Закон официально признает депортацией принудительное переселение более 700 тысяч украинцев из Лемковщины, Холмщины, Надсянья, Подляшья и других регионов в 1944-1951 годах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале парламента.
В сентябре 1944 года началась акция по принудительному выселению этнических украинцев из Польши на Украину и этнических поляков с Украины в Польшу. Начало акции положило "Люблинское соглашение", подписанное 9 сентября 1944 года в Люблине между правительством УССР и Польским комитетом национального освобождения (ПКНО).
Официальное название договора - "Соглашение между Правительством Украинской Советской Социалистической Республики и Польским Комитетом Национального освобождения об эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории УССР". Соглашение предоставляло возможность отъезда украинцам, белорусам, русским и русинам в Украинскую ССР и возвращение в Польскую республику поляков и евреев, которые по состоянию на 17 сентября 1939 года были гражданами Польского государства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
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12 июля, 09:45
 
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