https://ria.ru/20250729/zelenskij-2032156720.html

Эксперт рассказал, кто принимает решения в борьбе вокруг НАБУ и САП

Эксперт рассказал, кто принимает решения в борьбе вокруг НАБУ и САП - РИА Новости, 29.07.2025

Эксперт рассказал, кто принимает решения в борьбе вокруг НАБУ и САП

Владимир Зеленский не принимает решений в борьбе вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T16:12:00+03:00

2025-07-29T16:12:00+03:00

2025-07-29T16:12:00+03:00

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дональд трамп

барак обама

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский не принимает решений в борьбе вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), это межвидовая борьба демократов и республиканцев, заявил РИА Новости председатель исполнительного комитета международного движения "Другая Украина", юрист Роман Коваленко. Во вторник газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) сообщила, что Еврокомиссия письменно предупредила Киев, что может приостановить финансовую помощь Украине в случае давления на антикоррупционные органы страны НАБУ и САП. "Зеленский не отыгрывает суверенной роли, он - передатчик и не принимает решений (на Украине - ред.). Контролирующие органы НАБУ и САП были приняты при демократах в США (в 2015 году, американским президентом был Барак Обама - ред.), и на них демократы имели влияние. Теперь Трамп (Дональд Трамп, нынешний президент США, республиканец - ред.) хочет подмять их под прокуратуру, подотчетную команде Трампа", - сказал Коваленко. Он добавил, что в Европе находятся соратники демократической партии, такие же глобалисты, как и экс-президент США Джо Байден. При этом на протесты по поводу САП и НАБУ выходят люди, выросшие на программах USAID, закрытого Трампом. "Это межвидовая борьба демократов и республиканцев на Украине, и в нее на стороне демократов пытается включиться Европа. Но, конечно, они продолжат финансирование Украины, тем более, что Владимир Зеленский отыграл назад и подписал законопроект, укрепляющий независимость этих ведомств", - подчеркнул Коваленко. Трамп, отметил эксперт, вероятно, не будет в дальнейшем пытаться вновь подмять антикоррупционные органы под прокуратуру, так как это несущественная потеря, и он и так достаточно плотно контролирует ситуацию в стране. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".

https://ria.ru/20250728/ermak-2031922050.html

https://ria.ru/20250727/nabu-2031736428.html

https://ria.ru/20250724/kiev-2031049371.html

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в мире, украина, сша, европа, владимир зеленский, дональд трамп, барак обама, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)