https://ria.ru/20250729/zdanie-2032155350.html

Спасатели эвакуировали 24 человека после обрушения здания в Екатеринбурге

Спасатели эвакуировали 24 человека после обрушения здания в Екатеринбурге - РИА Новости, 29.07.2025

Спасатели эвакуировали 24 человека после обрушения здания в Екатеринбурге

После обрушения секции трехэтажного административного здания в Екатеринбурге эвакуировали 24 человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T16:01:00+03:00

2025-07-29T16:01:00+03:00

2025-07-29T18:23:00+03:00

происшествия

екатеринбург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. После обрушения секции трехэтажного административного здания в Екатеринбурге эвакуировали 24 человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Спасатели эвакуировали 24 человека из соседних помещений после обрушения секции в административном здании. Силы и средства МЧС продолжают обследовать завалы", — говорится в сообщении.На месте происшествия работают 34 человека и 22 единицы техники.Как сообщали в МВД, 12 работников офисного здания самостоятельно покинули полуразрушенное строение. В постройке располагались в том числе швейная мастерская, фирма, связанная с металлообработкой, и печать наклеек.Предварительная причина инцидента — ветхость здания. При обрушении не было возгорания или задымления.

https://ria.ru/20250728/astrakhan-2031884901.html

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Спасатели на месте обрушения офисного здания в Екатеринбурге Спасатели завершили обследование обрушившихся конструкций трехэтажного офисного здания в Екатеринбурге, людей под завалами нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. К работе приступила тяжелая инженерная техника. 2025-07-29T16:01 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)