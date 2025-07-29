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Спасатели эвакуировали 24 человека после обрушения здания в Екатеринбурге
Спасатели эвакуировали 24 человека после обрушения здания в Екатеринбурге - РИА Новости, 29.07.2025
Спасатели эвакуировали 24 человека после обрушения здания в Екатеринбурге
После обрушения секции трехэтажного административного здания в Екатеринбурге эвакуировали 24 человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T16:01:00+03:00
2025-07-29T16:01:00+03:00
2025-07-29T18:23:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. После обрушения секции трехэтажного административного здания в Екатеринбурге эвакуировали 24 человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Спасатели эвакуировали 24 человека из соседних помещений после обрушения секции в административном здании. Силы и средства МЧС продолжают обследовать завалы", — говорится в сообщении.На месте происшествия работают 34 человека и 22 единицы техники.Как сообщали в МВД, 12 работников офисного здания самостоятельно покинули полуразрушенное строение. В постройке располагались в том числе швейная мастерская, фирма, связанная с металлообработкой, и печать наклеек.Предварительная причина инцидента — ветхость здания. При обрушении не было возгорания или задымления.
https://ria.ru/20250728/astrakhan-2031884901.html
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Спасатели на месте обрушения офисного здания в Екатеринбурге
Спасатели завершили обследование обрушившихся конструкций трехэтажного офисного здания в Екатеринбурге, людей под завалами нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. К работе приступила тяжелая инженерная техника.
2025-07-29T16:01
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происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели эвакуировали 24 человека после обрушения здания в Екатеринбурге
Спасатели эвакуировали 24 человека после обрушения секции здания в Екатеринбурге