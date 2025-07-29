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Спасатели эвакуировали 24 человека после обрушения здания в Екатеринбурге - РИА Новости, 29.07.2025
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16:01 29.07.2025 (обновлено: 18:23 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/zdanie-2032155350.html
Спасатели эвакуировали 24 человека после обрушения здания в Екатеринбурге
Спасатели эвакуировали 24 человека после обрушения здания в Екатеринбурге - РИА Новости, 29.07.2025
Спасатели эвакуировали 24 человека после обрушения здания в Екатеринбурге
После обрушения секции трехэтажного административного здания в Екатеринбурге эвакуировали 24 человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 29.07.2025
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происшествия
екатеринбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. После обрушения секции трехэтажного административного здания в Екатеринбурге эвакуировали 24 человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.&quot;Спасатели эвакуировали 24 человека из соседних помещений после обрушения секции в административном здании. Силы и средства МЧС продолжают обследовать завалы&quot;, — говорится в сообщении.На месте происшествия работают 34 человека и 22 единицы техники.Как сообщали в МВД, 12 работников офисного здания самостоятельно покинули полуразрушенное строение. В постройке располагались в том числе швейная мастерская, фирма, связанная с металлообработкой, и печать наклеек.Предварительная причина инцидента — ветхость здания. При обрушении не было возгорания или задымления.
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Спасатели на месте обрушения офисного здания в Екатеринбурге
Спасатели завершили обследование обрушившихся конструкций трехэтажного офисного здания в Екатеринбурге, людей под завалами нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. К работе приступила тяжелая инженерная техника.
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происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели эвакуировали 24 человека после обрушения здания в Екатеринбурге

Спасатели эвакуировали 24 человека после обрушения секции здания в Екатеринбурге

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. После обрушения секции трехэтажного административного здания в Екатеринбурге эвакуировали 24 человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«

"Спасатели эвакуировали 24 человека из соседних помещений после обрушения секции в административном здании. Силы и средства МЧС продолжают обследовать завалы", — говорится в сообщении.

© Фото : Будни пожарногоОбрушение здания в Екатеринбурге
Обрушение здания в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Фото : Будни пожарного
Обрушение здания в Екатеринбурге
На месте происшествия работают 34 человека и 22 единицы техники.
Как сообщали в МВД, 12 работников офисного здания самостоятельно покинули полуразрушенное строение. В постройке располагались в том числе швейная мастерская, фирма, связанная с металлообработкой, и печать наклеек.
Предварительная причина инцидента — ветхость здания. При обрушении не было возгорания или задымления.
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ПроисшествияЕкатеринбургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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