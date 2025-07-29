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Появились подробности после частичного обрушения здания в Екатеринбурге - РИА Новости, 29.07.2025
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15:59 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/zdanie-2032154857.html
Появились подробности после частичного обрушения здания в Екатеринбурге
Появились подробности после частичного обрушения здания в Екатеринбурге - РИА Новости, 29.07.2025
Появились подробности после частичного обрушения здания в Екатеринбурге
Секция трехэтажного административного здания обрушилась в Екатеринбурге, на месте происшествия работают спасатели, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T15:59:00+03:00
2025-07-29T15:59:00+03:00
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екатеринбург
россия
происшествия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Секция трехэтажного административного здания обрушилась в Екатеринбурге, на месте происшествия работают спасатели, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В Екатеринбурге спасатели МЧС России ликвидируют последствия обрушения секции административного здания", - говорится в сообщении. По данным ведомства, на месте происшествия работают сотрудники МЧС.
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екатеринбург
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Екатеринбург, Россия, Происшествия
Появились подробности после частичного обрушения здания в Екатеринбурге

МЧС РФ: секция трехэтажного административного здания обрушилась в Екатеринбурге

© Фото : Будни пожарногоОбрушение здания в Екатеринбурге
Обрушение здания в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Фото : Будни пожарного
Обрушение здания в Екатеринбурге
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Секция трехэтажного административного здания обрушилась в Екатеринбурге, на месте происшествия работают спасатели, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Екатеринбурге спасатели МЧС России ликвидируют последствия обрушения секции административного здания", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на месте происшествия работают сотрудники МЧС.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЕкатеринбургРоссияПроисшествия
 
 
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