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Появились подробности после частичного обрушения здания в Екатеринбурге
Появились подробности после частичного обрушения здания в Екатеринбурге - РИА Новости, 29.07.2025
Появились подробности после частичного обрушения здания в Екатеринбурге
Секция трехэтажного административного здания обрушилась в Екатеринбурге, на месте происшествия работают спасатели, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T15:59:00+03:00
2025-07-29T15:59:00+03:00
2025-07-29T15:59:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
екатеринбург
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Секция трехэтажного административного здания обрушилась в Екатеринбурге, на месте происшествия работают спасатели, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В Екатеринбурге спасатели МЧС России ликвидируют последствия обрушения секции административного здания", - говорится в сообщении. По данным ведомства, на месте происшествия работают сотрудники МЧС.
https://ria.ru/20250728/obrushenie-2031879270.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Екатеринбург, Россия, Происшествия
Появились подробности после частичного обрушения здания в Екатеринбурге
МЧС РФ: секция трехэтажного административного здания обрушилась в Екатеринбурге