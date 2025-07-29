https://ria.ru/20250729/zdanie-2032154857.html

Появились подробности после частичного обрушения здания в Екатеринбурге

Появились подробности после частичного обрушения здания в Екатеринбурге - РИА Новости, 29.07.2025

Появились подробности после частичного обрушения здания в Екатеринбурге

Секция трехэтажного административного здания обрушилась в Екатеринбурге, на месте происшествия работают спасатели, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T15:59:00+03:00

2025-07-29T15:59:00+03:00

2025-07-29T15:59:00+03:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

екатеринбург

россия

происшествия

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Секция трехэтажного административного здания обрушилась в Екатеринбурге, на месте происшествия работают спасатели, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В Екатеринбурге спасатели МЧС России ликвидируют последствия обрушения секции административного здания", - говорится в сообщении. По данным ведомства, на месте происшествия работают сотрудники МЧС.

https://ria.ru/20250728/obrushenie-2031879270.html

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2025

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, россия, происшествия