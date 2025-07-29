https://ria.ru/20250729/zdanie-2032147037.html

В Екатеринбурге частично обрушилось здание

В Екатеринбурге частично обрушилось здание - РИА Новости, 29.07.2025

В Екатеринбурге частично обрушилось здание

Частичное обрушение офисного здания произошло в Екатеринбурге, информации о пострадавших не поступало, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T15:26:00+03:00

2025-07-29T15:26:00+03:00

2025-07-29T15:32:00+03:00

екатеринбург

происшествия

чкаловский район

валерий горелых

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Частичное обрушение офисного здания произошло в Екатеринбурге, информации о пострадавших не поступало, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых."В микрорайоне Елизавет Чкаловского района сегодня вечером произошло частичное обрушение офисного здания, на месте работают полиция и другие экстренные службы... Никто по состоянию на данный момент из оказавшихся там граждан за медпомощью не обратился", – сказал собеседник агентства.Он уточнил, что сообщение о происшествии поступило в 15.01 мск от очевидцев, которые рассказали сотрудникам полиции, что повреждено здание на улице Мартовская, 6 – трехэтажное административное здание.

https://ria.ru/20250728/chp-2032014701.html

екатеринбург

чкаловский район

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екатеринбург, происшествия, чкаловский район, валерий горелых