https://ria.ru/20250729/zavod-2032161202.html

Павловский автобусный завод приостановил работу

Павловский автобусный завод приостановил работу - РИА Новости, 29.07.2025

Павловский автобусный завод приостановил работу

"Павловский автобусный завод" с 21 июля по 3 августа находится в плановом корпоративном отпуске, в ходе которого модернизирует оборудование и готовится к... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T16:33:00+03:00

2025-07-29T16:33:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Павловский автобусный завод" с 21 июля по 3 августа находится в плановом корпоративном отпуске, в ходе которого модернизирует оборудование и готовится к выпуску новой модели автобуса "Ситимакс 8", сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. "С 21 июля по 3 августа работникам "Павловского автобусного завода" предоставлен плановый полностью оплачиваемый корпоративный отпуск. Это традиционный ежегодный отпуск, который проводится на автомобильных заводах в летний период", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе завода, в это время в цехах проводится модернизация оборудования, сервисное обслуживание и ремонт агрегатов, а также ведется подготовка к старту производства нового автобуса "Ситимакс 8", которое запланировано на этот год. При этом информация в Telegram-каналах о вынужденной приостановке производства является ложной, добавили на заводе. В понедельник два российский автопроизводителя также сообщили об уходе в отпуск - "Автозавод Санкт-Петербург" и "АвтоВАЗ" приостановили деятельность с 28 июля по 17 августа.

https://ria.ru/20250616/nissan-2023034250.html

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автоваз, авто, происшествия