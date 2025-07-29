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Павловский автобусный завод приостановил работу - РИА Новости, 29.07.2025
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16:33 29.07.2025 (обновлено: 16:34 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/zavod-2032161202.html
Павловский автобусный завод приостановил работу
Павловский автобусный завод приостановил работу - РИА Новости, 29.07.2025
Павловский автобусный завод приостановил работу
"Павловский автобусный завод" с 21 июля по 3 августа находится в плановом корпоративном отпуске, в ходе которого модернизирует оборудование и готовится к... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T16:33:00+03:00
2025-07-29T16:34:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Павловский автобусный завод" с 21 июля по 3 августа находится в плановом корпоративном отпуске, в ходе которого модернизирует оборудование и готовится к выпуску новой модели автобуса "Ситимакс 8", сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. "С 21 июля по 3 августа работникам "Павловского автобусного завода" предоставлен плановый полностью оплачиваемый корпоративный отпуск. Это традиционный ежегодный отпуск, который проводится на автомобильных заводах в летний период", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе завода, в это время в цехах проводится модернизация оборудования, сервисное обслуживание и ремонт агрегатов, а также ведется подготовка к старту производства нового автобуса "Ситимакс 8", которое запланировано на этот год. При этом информация в Telegram-каналах о вынужденной приостановке производства является ложной, добавили на заводе. В понедельник два российский автопроизводителя также сообщили об уходе в отпуск - "Автозавод Санкт-Петербург" и "АвтоВАЗ" приостановили деятельность с 28 июля по 17 августа.
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автоваз, авто, происшествия
АвтоВАЗ, Авто, Происшествия
Павловский автобусный завод приостановил работу

ПАЗ приостановил работу до 3 августа для модернизации оборудования

© РИА Новости / Михаил Безносов | Перейти в медиабанкПроизводство автобусов
Производство автобусов - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Михаил Безносов
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Производство автобусов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Павловский автобусный завод" с 21 июля по 3 августа находится в плановом корпоративном отпуске, в ходе которого модернизирует оборудование и готовится к выпуску новой модели автобуса "Ситимакс 8", сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
"С 21 июля по 3 августа работникам "Павловского автобусного завода" предоставлен плановый полностью оплачиваемый корпоративный отпуск. Это традиционный ежегодный отпуск, который проводится на автомобильных заводах в летний период", - говорится в сообщении.
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Как уточнили в пресс-службе завода, в это время в цехах проводится модернизация оборудования, сервисное обслуживание и ремонт агрегатов, а также ведется подготовка к старту производства нового автобуса "Ситимакс 8", которое запланировано на этот год.
При этом информация в Telegram-каналах о вынужденной приостановке производства является ложной, добавили на заводе.
В понедельник два российский автопроизводителя также сообщили об уходе в отпуск - "Автозавод Санкт-Петербург" и "АвтоВАЗ" приостановили деятельность с 28 июля по 17 августа.
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