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МИД Норвегии обвинил Запад в двойных стандартах в отношении России - РИА Новости, 29.07.2025
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18:46 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/zapad-2032209169.html
МИД Норвегии обвинил Запад в двойных стандартах в отношении России
МИД Норвегии обвинил Запад в двойных стандартах в отношении России - РИА Новости, 29.07.2025
МИД Норвегии обвинил Запад в двойных стандартах в отношении России
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил о двойных стандартах Запада, который критикует Россию, но при этом молчит о действиях Израиля в секторе... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T18:46:00+03:00
2025-07-29T18:46:00+03:00
в мире
израиль
россия
норвегия
эспен барт эйде
хамас
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил о двойных стандартах Запада, который критикует Россию, но при этом молчит о действиях Израиля в секторе Газа, по его мнению, это демонстрирует остальному миру, что для западных стран абсолютных правил нет, а они просто выбирают "как в меню" те, которые им более выгодны. "Критика России ... но при этом до недавнего времени молчание о Газе - это показывает остальному миру, что мы, в общем-то, рассматриваем их (международное право - ред.) не как абсолютные правила, а скорее как меню, из которого можно выбирать свои аргументы", - заявил Эйде в интервью газете Financial Times. По словам главы норвежского МИД, со стороны может показаться, что западные страны избирательно подходят к международному праву. Он отметил, что вместо того, чтобы "последовательно" применять его к различным международным конфликтам, Запад выбирает то, что для него выгоднее всего. Эйде подчеркнул, что, действуя таким образом, западные страны рискуют потерять доверие остальных стран, и призвал к критике Израиля. Кроме того, глава МИД Норвегии заявил, что постоянно напоминает своим коллегам, что из восьми миллиардов населения Земли на Западе проживает только один миллиард. "Он добавил, что многие в Европе недооценили выводы, которые сделали в других частях мира на основе конфликта России и Украины и действий Израиля в войне с (палестинским движением - ред.) ХАМАС", - пишет газета. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. С 7 октября 2023 года в секторе Газа погибли свыше 60 тысяч палестинцев, согласно данным местного министерства здравоохранения.
https://ria.ru/20250628/bouz-2025981284.html
https://ria.ru/20250605/tramp-2021191220.html
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в мире, израиль, россия, норвегия, эспен барт эйде, хамас
В мире, Израиль, Россия, Норвегия, Эспен Барт Эйде, ХАМАС
МИД Норвегии обвинил Запад в двойных стандартах в отношении России

Глава МИД Норвегии Эйде обвинил Запад в двойных стандартах после критики России

CC BY-SA 3.0 / Michal Klajban / Здание Министерства иностранных дел Норвегии в Осло
Здание Министерства иностранных дел Норвегии в Осло - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
CC BY-SA 3.0 / Michal Klajban /
Здание Министерства иностранных дел Норвегии в Осло. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил о двойных стандартах Запада, который критикует Россию, но при этом молчит о действиях Израиля в секторе Газа, по его мнению, это демонстрирует остальному миру, что для западных стран абсолютных правил нет, а они просто выбирают "как в меню" те, которые им более выгодны.
"Критика России ... но при этом до недавнего времени молчание о Газе - это показывает остальному миру, что мы, в общем-то, рассматриваем их (международное право - ред.) не как абсолютные правила, а скорее как меню, из которого можно выбирать свои аргументы", - заявил Эйде в интервью газете Financial Times.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Журналист обрушился с критикой на Зеленского из-за его заявления о России
28 июня, 08:25
По словам главы норвежского МИД, со стороны может показаться, что западные страны избирательно подходят к международному праву. Он отметил, что вместо того, чтобы "последовательно" применять его к различным международным конфликтам, Запад выбирает то, что для него выгоднее всего.
Эйде подчеркнул, что, действуя таким образом, западные страны рискуют потерять доверие остальных стран, и призвал к критике Израиля.
Кроме того, глава МИД Норвегии заявил, что постоянно напоминает своим коллегам, что из восьми миллиардов населения Земли на Западе проживает только один миллиард.
"Он добавил, что многие в Европе недооценили выводы, которые сделали в других частях мира на основе конфликта России и Украины и действий Израиля в войне с (палестинским движением - ред.) ХАМАС", - пишет газета.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
WP: в ЕС опасаются, что Трамп выступит против критики в адрес России
5 июня, 21:27
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
С 7 октября 2023 года в секторе Газа погибли свыше 60 тысяч палестинцев, согласно данным местного министерства здравоохранения.
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Bloomberg: европейские страны склоняются к введению санкций против Израиля
3 июня, 13:10
 
В миреИзраильРоссияНорвегияЭспен Барт ЭйдеХАМАС
 
 
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