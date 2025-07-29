https://ria.ru/20250729/zapad-2032102913.html

Российские военные уничтожили в ЛНР танк ВСУ, выехавший на прямую наводку

Российские военные уничтожили в ЛНР танк ВСУ, выехавший на прямую наводку - РИА Новости, 29.07.2025

Российские военные уничтожили в ЛНР танк ВСУ, выехавший на прямую наводку

Разведчики мотострелковой бригады группировки "Запад" сожгли дроном танк Т-64 ВСУ, выехавший атаковать их позиции в Серебрянском лесничестве в ЛНР, рассказал... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T12:12:00+03:00

2025-07-29T12:12:00+03:00

2025-07-29T12:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

т-64

безопасность

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ЛУГАНСК, 29 июл – РИА Новости. Разведчики мотострелковой бригады группировки "Запад" сожгли дроном танк Т-64 ВСУ, выехавший атаковать их позиции в Серебрянском лесничестве в ЛНР, рассказал РИА Новости российский военнослужащий с позывным "Хим". Соответствующее видео оказалось в распоряжении РИА Новости. "Этот танк обстреливал наши позиции в лесу - подъехал на прямую наводку и дал несколько залпов. Наша "птица" (БПЛА – ред.) его обнаружила и проследила, куда он едет маскироваться. Там очень густой лес, мест много. Когда танк остановился, по нему начал работать наш миномет. Несколько снарядов упали совсем рядом", - рассказал "Хим". Украинский экипаж танк бросил – машина либо получила повреждения в результате работы артиллерии, либо танкисты решили спастись, пока идет корректировка огня. "Понимая, что танк от нас не денется, решили его уничтожить наверняка. Вскоре мы запустили дрон на оптоволокне. Несмотря на лес и множество препятствий, которые мешают полету ударного беспилотника, я добрался до танка и ударил ему в корму. Вскоре он загорелся, и в ночи произошла детонация боекомплекта", - добавил "Хим".

https://ria.ru/20250729/vsu-2032088612.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтожение украинского Т-64, атаковавшего позиции ВС РФ в ЛНР Разведчики мотострелковой бригады группировки "Запад" сожгли украинский Т-64, атаковавший их позиции в Серебрянском лесничестве в ЛНР. Украинская машина била прямой наводкой, а позже попыталась укрыться в "зеленке". По танку ударили артиллерией, а позже использовали дрон на оптоволокне, рассказали РИА Новости российские бойцы. 2025-07-29T12:12 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

т-64, безопасность