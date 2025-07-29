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Российские военные уничтожили в ЛНР танк ВСУ, выехавший на прямую наводку - РИА Новости, 29.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/zapad-2032102913.html
Российские военные уничтожили в ЛНР танк ВСУ, выехавший на прямую наводку
Российские военные уничтожили в ЛНР танк ВСУ, выехавший на прямую наводку - РИА Новости, 29.07.2025
Российские военные уничтожили в ЛНР танк ВСУ, выехавший на прямую наводку
Разведчики мотострелковой бригады группировки "Запад" сожгли дроном танк Т-64 ВСУ, выехавший атаковать их позиции в Серебрянском лесничестве в ЛНР, рассказал... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T12:12:00+03:00
2025-07-29T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
т-64
безопасность
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ЛУГАНСК, 29 июл – РИА Новости. Разведчики мотострелковой бригады группировки "Запад" сожгли дроном танк Т-64 ВСУ, выехавший атаковать их позиции в Серебрянском лесничестве в ЛНР, рассказал РИА Новости российский военнослужащий с позывным "Хим". Соответствующее видео оказалось в распоряжении РИА Новости. "Этот танк обстреливал наши позиции в лесу - подъехал на прямую наводку и дал несколько залпов. Наша "птица" (БПЛА – ред.) его обнаружила и проследила, куда он едет маскироваться. Там очень густой лес, мест много. Когда танк остановился, по нему начал работать наш миномет. Несколько снарядов упали совсем рядом", - рассказал "Хим". Украинский экипаж танк бросил – машина либо получила повреждения в результате работы артиллерии, либо танкисты решили спастись, пока идет корректировка огня. "Понимая, что танк от нас не денется, решили его уничтожить наверняка. Вскоре мы запустили дрон на оптоволокне. Несмотря на лес и множество препятствий, которые мешают полету ударного беспилотника, я добрался до танка и ударил ему в корму. Вскоре он загорелся, и в ночи произошла детонация боекомплекта", - добавил "Хим".
https://ria.ru/20250729/vsu-2032088612.html
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Уничтожение украинского Т-64, атаковавшего позиции ВС РФ в ЛНР
Разведчики мотострелковой бригады группировки "Запад" сожгли украинский Т-64, атаковавший их позиции в Серебрянском лесничестве в ЛНР. Украинская машина била прямой наводкой, а позже попыталась укрыться в "зеленке". По танку ударили артиллерией, а позже использовали дрон на оптоволокне, рассказали РИА Новости российские бойцы.
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т-64, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Т-64, Безопасность
Российские военные уничтожили в ЛНР танк ВСУ, выехавший на прямую наводку

Разведчики "Запада" уничтожили в ЛНР выехавший на прямую наводку танк ВСУ

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ЛУГАНСК, 29 июл – РИА Новости. Разведчики мотострелковой бригады группировки "Запад" сожгли дроном танк Т-64 ВСУ, выехавший атаковать их позиции в Серебрянском лесничестве в ЛНР, рассказал РИА Новости российский военнослужащий с позывным "Хим".
Соответствующее видео оказалось в распоряжении РИА Новости.
Военнослужащий артиллерийского расчета в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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"Этот танк обстреливал наши позиции в лесу - подъехал на прямую наводку и дал несколько залпов. Наша "птица" (БПЛА – ред.) его обнаружила и проследила, куда он едет маскироваться. Там очень густой лес, мест много. Когда танк остановился, по нему начал работать наш миномет. Несколько снарядов упали совсем рядом", - рассказал "Хим".
Украинский экипаж танк бросил – машина либо получила повреждения в результате работы артиллерии, либо танкисты решили спастись, пока идет корректировка огня.
"Понимая, что танк от нас не денется, решили его уничтожить наверняка. Вскоре мы запустили дрон на оптоволокне. Несмотря на лес и множество препятствий, которые мешают полету ударного беспилотника, я добрался до танка и ударил ему в корму. Вскоре он загорелся, и в ночи произошла детонация боекомплекта", - добавил "Хим".
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Специальная военная операция на УкраинеТ-64Безопасность
 
 
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