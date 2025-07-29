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США и Британия нашли замену Зеленскому, узнала СВР - РИА Новости, 29.07.2025
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15:00 29.07.2025 (обновлено: 18:18 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/zamena-2032140112.html
США и Британия нашли замену Зеленскому, узнала СВР
США и Британия нашли замену Зеленскому, узнала СВР - РИА Новости, 29.07.2025
США и Британия нашли замену Зеленскому, узнала СВР
Представители США и Британии недавно организовали в Альпах встречу с участием Ермака, Буданова* и Залужного, обсуждались перспективы замены Зеленского, заявили... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T15:00:00+03:00
2025-07-29T18:18:00+03:00
в мире
сша
великобритания
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА 29 июл — РИА Новости. Представители США и Британии недавно организовали в Альпах встречу с участием Ермака, Буданова* и Залужного, обсуждались перспективы замены Зеленского, заявили в Службе внешней разведки России. "Водном из курортных альпийских местечек не так давно представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса президента Украины А. Ермака, руководителя главного управления разведки украинского министерства обороны К. Буданова* и бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне В. Залужного", - говорится в сообщении.По данным ведомства, американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть Залужного на пост президента Украины, Ермак и Буданов* "взяли под козырек".* Признан в России террористом и экстремистом
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в мире, сша, великобритания, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, США, Великобритания, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
США и Британия нашли замену Зеленскому, узнала СВР

СВР: представители США, Британии, Ермак и Залужный обсудили замену Зеленского

© AP Photo / Vadym SarakhanВладимир Зеленский на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Владимир Зеленский на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Vadym Sarakhan
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МОСКВА 29 июл — РИА Новости. Представители США и Британии недавно организовали в Альпах встречу с участием Ермака, Буданова* и Залужного, обсуждались перспективы замены Зеленского, заявили в Службе внешней разведки России.
"Водном из курортных альпийских местечек не так давно представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса президента Украины А. Ермака, руководителя главного управления разведки украинского министерства обороны К. Буданова* и бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне В. Залужного", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть Залужного на пост президента Украины, Ермак и Буданов* "взяли под козырек".
* Признан в России террористом и экстремистом
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Bloomberg посоветовал Зеленскому отстранить от власти "друзей"
28 июля, 10:16
 
В миреСШАВеликобританияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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