https://ria.ru/20250729/zamena-2032140112.html

США и Британия нашли замену Зеленскому, узнала СВР

США и Британия нашли замену Зеленскому, узнала СВР - РИА Новости, 29.07.2025

США и Британия нашли замену Зеленскому, узнала СВР

Представители США и Британии недавно организовали в Альпах встречу с участием Ермака, Буданова* и Залужного, обсуждались перспективы замены Зеленского, заявили... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T15:00:00+03:00

2025-07-29T15:00:00+03:00

2025-07-29T18:18:00+03:00

в мире

сша

великобритания

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА 29 июл — РИА Новости. Представители США и Британии недавно организовали в Альпах встречу с участием Ермака, Буданова* и Залужного, обсуждались перспективы замены Зеленского, заявили в Службе внешней разведки России. "Водном из курортных альпийских местечек не так давно представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса президента Украины А. Ермака, руководителя главного управления разведки украинского министерства обороны К. Буданова* и бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне В. Залужного", - говорится в сообщении.По данным ведомства, американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть Залужного на пост президента Украины, Ермак и Буданов* "взяли под козырек".* Признан в России террористом и экстремистом

https://ria.ru/20250728/zelenskiy-2031848900.html

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в мире, сша, великобритания, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)