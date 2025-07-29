https://ria.ru/20250729/zamena-2032140112.html
США и Британия нашли замену Зеленскому, узнала СВР
США и Британия нашли замену Зеленскому, узнала СВР - РИА Новости, 29.07.2025
США и Британия нашли замену Зеленскому, узнала СВР
Представители США и Британии недавно организовали в Альпах встречу с участием Ермака, Буданова* и Залужного, обсуждались перспективы замены Зеленского, заявили... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T15:00:00+03:00
2025-07-29T15:00:00+03:00
2025-07-29T18:18:00+03:00
в мире
сша
великобритания
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029710576_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_625c59523f2c5407093f323943fd6a77.jpg
МОСКВА 29 июл — РИА Новости. Представители США и Британии недавно организовали в Альпах встречу с участием Ермака, Буданова* и Залужного, обсуждались перспективы замены Зеленского, заявили в Службе внешней разведки России. "Водном из курортных альпийских местечек не так давно представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса президента Украины А. Ермака, руководителя главного управления разведки украинского министерства обороны К. Буданова* и бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне В. Залужного", - говорится в сообщении.По данным ведомства, американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть Залужного на пост президента Украины, Ермак и Буданов* "взяли под козырек".* Признан в России террористом и экстремистом
https://ria.ru/20250728/zelenskiy-2031848900.html
сша
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029710576_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9d83c6529105218d5fdab9f7b29d8814.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, великобритания, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, США, Великобритания, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
США и Британия нашли замену Зеленскому, узнала СВР
СВР: представители США, Британии, Ермак и Залужный обсудили замену Зеленского