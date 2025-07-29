https://ria.ru/20250729/zaderzhanie-2032065831.html

В Новосибирской области задержали сторонников террористической организации

В Новосибирской области задержали сторонников террористической организации - РИА Новости, 29.07.2025

В Новосибирской области задержали сторонников террористической организации

Двух сторонников запрещенной в России и признанной террористической украинской организации "Легион "Свобода России"* задержали в селе под Новосибирском, они... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T08:14:00+03:00

2025-07-29T08:14:00+03:00

2025-07-29T08:14:00+03:00

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НОВОСИБИРСК, 29 июл – РИА Новости. Двух сторонников запрещенной в России и признанной террористической украинской организации "Легион "Свобода России"* задержали в селе под Новосибирском, они арестованы, сообщает во вторник УФСБ по региону. "Пресечена противоправная деятельность двоих жителей Новосибирска, подозреваемых в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, – совершении государственной измены и пропаганде терроризма", - говорится в сообщении. По данным ведомства, двое молодых жителей села Криводановка Новосибирской области в 2023 году организовали пропагандистские акции по заданию запрещенной на территории России украинской террористической организации "Легион Свобода России"*. "В общественных местах на территории Новосибирской области они расклеивали листовки с антироссийскими лозунгами, расписывали стены граффити, пропагандирующими террористическую деятельность незаконного вооруженного формирования, с его атрибутикой и ссылками на информационные ресурсы террористической структуры. Также ими организована переписка с ее представителями в виде отправки отчетов о своей противоправной деятельности, получивших одобрение террористов", - сообщили в УФСБ. Следственный отдел УФСБ в отношении молодых людей возбудил уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 205.2 и статьи 275 УК РФ (пропаганда терроризма и государственная измена). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.* Украинская террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20250728/tver-2032012717.html

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