https://ria.ru/20250729/vzryvy-2032150613.html

В Ростовской области прогремели взрывы из-за уничтожения БПЛА

В Ростовской области прогремели взрывы из-за уничтожения БПЛА - РИА Новости, 29.07.2025

В Ростовской области прогремели взрывы из-за уничтожения БПЛА

Взрывы в Сальском районе Ростовской области слышны из-за уничтожения неразорвавшихся БПЛА, сообщил глава района Владимир Березовский. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T15:39:00+03:00

2025-07-29T15:39:00+03:00

2025-07-29T15:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Взрывы в Сальском районе Ростовской области слышны из-за уничтожения неразорвавшихся БПЛА, сообщил глава района Владимир Березовский. "Уважаемые земляки. Вижу ваши комментарии о звуках взрывов. Прошу сохранять спокойствие. Это не новая атака. Сотрудники спецслужб уничтожают неразорвавшиеся БПЛА на территории города Сальска", - написал он в Telegram. Ранее врио губернатора Юрий Слюсарь проинформировал о ночной атаке БПЛА на ряд городов и районов области. В результате возгорание произошло на железнодорожной станции, электроподстанции. В Сальске в результате атаки погиб водитель машины. При разминировании вражеского БПЛА погибли двое саперов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250729/bespilotniki-2032063234.html

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