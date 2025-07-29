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В Ростовской области прогремели взрывы из-за уничтожения БПЛА
В Ростовской области прогремели взрывы из-за уничтожения БПЛА - РИА Новости, 29.07.2025
В Ростовской области прогремели взрывы из-за уничтожения БПЛА
Взрывы в Сальском районе Ростовской области слышны из-за уничтожения неразорвавшихся БПЛА, сообщил глава района Владимир Березовский. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T15:39:00+03:00
2025-07-29T15:39:00+03:00
2025-07-29T15:39:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Взрывы в Сальском районе Ростовской области слышны из-за уничтожения неразорвавшихся БПЛА, сообщил глава района Владимир Березовский. "Уважаемые земляки. Вижу ваши комментарии о звуках взрывов. Прошу сохранять спокойствие. Это не новая атака. Сотрудники спецслужб уничтожают неразорвавшиеся БПЛА на территории города Сальска", - написал он в Telegram. Ранее врио губернатора Юрий Слюсарь проинформировал о ночной атаке БПЛА на ряд городов и районов области. В результате возгорание произошло на железнодорожной станции, электроподстанции. В Сальске в результате атаки погиб водитель машины. При разминировании вражеского БПЛА погибли двое саперов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В Ростовской области прогремели взрывы из-за уничтожения БПЛА
В Сальском районе Ростовской области прогремели взрывы из-за уничтожения БПЛА