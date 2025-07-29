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В Харьковской области прогремели взрывы
В Харьковской области прогремели взрывы - РИА Новости, 29.07.2025
В Харьковской области прогремели взрывы
В Изюме в Харьковской области прогремели два взрыва, сообщает городская военная администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T05:48:00+03:00
2025-07-29T05:48:00+03:00
2025-07-29T09:11:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Изюме в Харьковской области прогремели два взрыва, сообщает городская военная администрация в Telegram-канале. "В Изюме слышно два взрыва!" — говорится в публикации. В Харьковской области объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года —через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В Харьковской области прогремели взрывы
В Харьковской области во время воздушной тревоги прогремели взрывы