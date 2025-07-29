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В Харьковской области прогремели взрывы - РИА Новости, 29.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:48 29.07.2025 (обновлено: 09:11 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/vzryvy-2032059914.html
В Харьковской области прогремели взрывы
В Харьковской области прогремели взрывы - РИА Новости, 29.07.2025
В Харьковской области прогремели взрывы
В Изюме в Харьковской области прогремели два взрыва, сообщает городская военная администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T05:48:00+03:00
2025-07-29T09:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
изюм (город)
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
украина
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Изюме в Харьковской области прогремели два взрыва, сообщает городская военная администрация в Telegram-канале. "В Изюме слышно два взрыва!" — говорится в публикации. В Харьковской области объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года —через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
изюм (город)
россия
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харьковская область, изюм (город), россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Изюм (город), Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Украина
В Харьковской области прогремели взрывы

В Харьковской области во время воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Изюме в Харьковской области прогремели два взрыва, сообщает городская военная администрация в Telegram-канале.
«
Изюме слышно два взрыва!" — говорится в публикации.
В Харьковской области объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года —через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.
Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьИзюм (город)РоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ миреУкраина
 
 
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