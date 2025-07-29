https://ria.ru/20250729/vzryvy-2032059914.html

В Харьковской области прогремели взрывы

В Харьковской области прогремели взрывы - РИА Новости, 29.07.2025

В Харьковской области прогремели взрывы

В Изюме в Харьковской области прогремели два взрыва, сообщает городская военная администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T05:48:00+03:00

2025-07-29T05:48:00+03:00

2025-07-29T09:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

изюм (город)

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_32:148:1221:817_1920x0_80_0_0_99e4d8b136692bb01e77caed1a5e4900.jpg

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Изюме в Харьковской области прогремели два взрыва, сообщает городская военная администрация в Telegram-канале. "В Изюме слышно два взрыва!" — говорится в публикации. В Харьковской области объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года —через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

изюм (город)

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, изюм (город), россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, украина