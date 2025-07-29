https://ria.ru/20250729/vsu-2032237759.html

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 29.07.2025

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель

Мужчина ранен в селе Ржевка Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по автомобилю, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T21:53:00+03:00

2025-07-29T21:53:00+03:00

2025-07-29T22:04:00+03:00

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

шебекино

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БЕЛГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Мужчина ранен в селе Ржевка Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по автомобилю, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Во вторник глава области рассказал, что в результате утреннего обстрела города Шебекино получил ранения 16-летний молодой человек. При повторном украинском обстреле города пострадала местная жительница. В результате удара FPV-дрона по грузовому автомобилю в селе Нежеголь Шебекинского округа ранены трое мужчин. В селе Вознесеновка Шебекинского округа автомобиль подвергся атаке FPV-дрона, пострадала супружеская пара."ВСУ продолжают атаковать Шебекинский округ. Ранен еще один мирный житель. В селе Ржевка в результате удара дрона по автомобилю ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья доставили в Шебекинскую центральную районную больницу", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что транспортное средство получило повреждения.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам дронов. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20250729/vsu-2032224032.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, шебекино