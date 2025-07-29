https://ria.ru/20250729/vsu-2032231517.html

ВСУ испытывают нехватку БПЛА в Запорожской области, сообщил боец

ВСУ испытывают нехватку БПЛА в Запорожской области, сообщил боец - РИА Новости, 29.07.2025

ВСУ испытывают нехватку БПЛА в Запорожской области, сообщил боец

Украинские боевики испытывают нехватку FPV- и разведывательных БПЛА на одном из участков линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Работино в... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T21:00:00+03:00

2025-07-29T21:00:00+03:00

2025-07-29T22:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

работино

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ТОКМАК (Запорожская обл.), 29 июл — РИА Новости. Украинские боевики испытывают нехватку FPV- и разведывательных БПЛА на одном из участков линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости старший оператор ударных БПЛА одного из подразделений 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России с позывным Рэйз. Ранее он сообщал, что под натиском атак ударных БПЛА России противник покидает передовые позиции на одном из участков линии боевого соприкосновения в районе Работино. "Если сравнить, что было полгода назад и сейчас, — большая разница. Раньше не было такой активности, как сейчас. По большей части активность была у них. На данный момент могу сказать то, что мы находимся в максимально активной фазе работы", —сказал Рэйз.Также он отметил, что в зоне ответственности его подразделения ощущается нехватка у противника FPV-дронов и БПЛА разведчиков квадрокоптерного вида. "Ощущается, что у них кончаются как и FPV-дроны, так и БПЛА серии "Мавик", — сказал Рэйз.

https://ria.ru/20250706/vsu-2027485661.html

работино

россия

запорожская область

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Старший оператор ударных БПЛА о проблемах ВСУ Старший оператор ударных БПЛА одного из подразделений 42й гвардейской дивизии группировки "Днепр" с позывным "Рэйз" рассказал РИА Новости, что ВСУ испытывают нехватку как ударных так и разведывательных БПЛА на одном из участков линии боевого соприкосновения в районе населённого пункта Работино в Запорожской области 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-07-29T21:00 true PT0M41S

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работино, россия, запорожская область