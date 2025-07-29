https://ria.ru/20250729/vsu-2032231517.html
ВСУ испытывают нехватку БПЛА в Запорожской области, сообщил боец
ВСУ испытывают нехватку БПЛА в Запорожской области, сообщил боец - РИА Новости, 29.07.2025
ВСУ испытывают нехватку БПЛА в Запорожской области, сообщил боец
Украинские боевики испытывают нехватку FPV- и разведывательных БПЛА на одном из участков линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Работино в... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T21:00:00+03:00
2025-07-29T21:00:00+03:00
2025-07-29T22:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
работино
россия
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032237141_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_10f489a4db3929824edba3624761af6b.jpg
ТОКМАК (Запорожская обл.), 29 июл — РИА Новости. Украинские боевики испытывают нехватку FPV- и разведывательных БПЛА на одном из участков линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости старший оператор ударных БПЛА одного из подразделений 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России с позывным Рэйз. Ранее он сообщал, что под натиском атак ударных БПЛА России противник покидает передовые позиции на одном из участков линии боевого соприкосновения в районе Работино. "Если сравнить, что было полгода назад и сейчас, — большая разница. Раньше не было такой активности, как сейчас. По большей части активность была у них. На данный момент могу сказать то, что мы находимся в максимально активной фазе работы", —сказал Рэйз.Также он отметил, что в зоне ответственности его подразделения ощущается нехватка у противника FPV-дронов и БПЛА разведчиков квадрокоптерного вида. "Ощущается, что у них кончаются как и FPV-дроны, так и БПЛА серии "Мавик", — сказал Рэйз.
https://ria.ru/20250706/vsu-2027485661.html
работино
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032237141_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_80d410b3d273769396263634ad66fac5.jpg
Старший оператор ударных БПЛА о проблемах ВСУ
Старший оператор ударных БПЛА одного из подразделений 42й гвардейской дивизии группировки "Днепр" с позывным "Рэйз" рассказал РИА Новости, что ВСУ испытывают нехватку как ударных так и разведывательных БПЛА на одном из участков линии боевого соприкосновения в районе населённого пункта Работино в Запорожской области 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-07-29T21:00
true
PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
работино, россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Работино, Россия, Запорожская область
ВСУ испытывают нехватку БПЛА в Запорожской области, сообщил боец
ВСУ испытывают нехватку FPV- и разведывательных БПЛА в районе Работино
ТОКМАК (Запорожская обл.), 29 июл — РИА Новости. Украинские боевики испытывают нехватку FPV- и разведывательных БПЛА на одном из участков линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости старший оператор ударных БПЛА одного из подразделений 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России с позывным Рэйз.
Ранее он сообщал, что под натиском атак ударных БПЛА России
противник покидает передовые позиции на одном из участков линии боевого соприкосновения в районе Работино
.
"Если сравнить, что было полгода назад и сейчас, — большая разница. Раньше не было такой активности, как сейчас. По большей части активность была у них. На данный момент могу сказать то, что мы находимся в максимально активной фазе работы", —сказал Рэйз.
Также он отметил, что в зоне ответственности его подразделения ощущается нехватка у противника FPV-дронов и БПЛА разведчиков квадрокоптерного вида.
"Ощущается, что у них кончаются как и FPV-дроны, так и БПЛА серии "Мавик", — сказал Рэйз.