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ВСУ испытывают нехватку БПЛА в Запорожской области, сообщил боец - РИА Новости, 29.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:00 29.07.2025 (обновлено: 22:17 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/vsu-2032231517.html
ВСУ испытывают нехватку БПЛА в Запорожской области, сообщил боец
ВСУ испытывают нехватку БПЛА в Запорожской области, сообщил боец - РИА Новости, 29.07.2025
ВСУ испытывают нехватку БПЛА в Запорожской области, сообщил боец
Украинские боевики испытывают нехватку FPV- и разведывательных БПЛА на одном из участков линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Работино в... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T21:00:00+03:00
2025-07-29T22:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
работино
россия
запорожская область
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ТОКМАК (Запорожская обл.), 29 июл — РИА Новости. Украинские боевики испытывают нехватку FPV- и разведывательных БПЛА на одном из участков линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости старший оператор ударных БПЛА одного из подразделений 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России с позывным Рэйз. Ранее он сообщал, что под натиском атак ударных БПЛА России противник покидает передовые позиции на одном из участков линии боевого соприкосновения в районе Работино. "Если сравнить, что было полгода назад и сейчас, — большая разница. Раньше не было такой активности, как сейчас. По большей части активность была у них. На данный момент могу сказать то, что мы находимся в максимально активной фазе работы", —сказал Рэйз.Также он отметил, что в зоне ответственности его подразделения ощущается нехватка у противника FPV-дронов и БПЛА разведчиков квадрокоптерного вида. "Ощущается, что у них кончаются как и FPV-дроны, так и БПЛА серии "Мавик", — сказал Рэйз.
https://ria.ru/20250706/vsu-2027485661.html
работино
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Старший оператор ударных БПЛА о проблемах ВСУ
Старший оператор ударных БПЛА одного из подразделений 42й гвардейской дивизии группировки "Днепр" с позывным "Рэйз" рассказал РИА Новости, что ВСУ испытывают нехватку как ударных так и разведывательных БПЛА на одном из участков линии боевого соприкосновения в районе населённого пункта Работино в Запорожской области 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
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работино, россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Работино, Россия, Запорожская область
ВСУ испытывают нехватку БПЛА в Запорожской области, сообщил боец

ВСУ испытывают нехватку FPV- и разведывательных БПЛА в районе Работино

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ТОКМАК (Запорожская обл.), 29 июл — РИА Новости. Украинские боевики испытывают нехватку FPV- и разведывательных БПЛА на одном из участков линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости старший оператор ударных БПЛА одного из подразделений 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России с позывным Рэйз.
Ранее он сообщал, что под натиском атак ударных БПЛА России противник покидает передовые позиции на одном из участков линии боевого соприкосновения в районе Работино.
"Если сравнить, что было полгода назад и сейчас, — большая разница. Раньше не было такой активности, как сейчас. По большей части активность была у них. На данный момент могу сказать то, что мы находимся в максимально активной фазе работы", —сказал Рэйз.
Также он отметил, что в зоне ответственности его подразделения ощущается нехватка у противника FPV-дронов и БПЛА разведчиков квадрокоптерного вида.
"Ощущается, что у них кончаются как и FPV-дроны, так и БПЛА серии "Мавик", — сказал Рэйз.
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Специальная военная операция на УкраинеРаботиноРоссияЗапорожская область
 
 
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