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ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 29.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:13 29.07.2025 (обновлено: 21:48 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/vsu-2032224032.html
ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области
ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 29.07.2025
ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области
Украинские военные во вторник атаковали беспилотниками восемь населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T20:13:00+03:00
2025-07-29T21:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Украинские военные во вторник атаковали беспилотниками восемь населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Как рассказал глава области, в селе Нежеголь Шебекинского округа после удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранены трое мужчин. "В селе Белянка в поле при проведении уборочных работ от детонации взрывного устройства повреждены "Камаз" и комбайн. Посёлок Уразово Валуйского округа под атакой вражеских дронов", - написал он в Telegram-канале. Гладков добавил, что село Борки атаковано тремя беспилотниками, в селе Двулучное вследствие удара FPV-дрона повреждены забор частного дома и находящиеся на территории трактор и автомобиль. На хутор Леоновка также совершена атака дрона, уточнил губернатор. "В Краснояружском районе в селе Графовка в результате атаки беспилотника повреждён частный дом. В селе Зозули Борисовского района дрон сдетонировал возле частного дома", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20250726/vsu-2031631142.html
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белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков
ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области

Гладков: дроны ВСУ атаковали четыре приграничных района Белгородской области

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Украинские военные во вторник атаковали беспилотниками восемь населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Как рассказал глава области, в селе Нежеголь Шебекинского округа после удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранены трое мужчин.
"В селе Белянка в поле при проведении уборочных работ от детонации взрывного устройства повреждены "Камаз" и комбайн. Посёлок Уразово Валуйского округа под атакой вражеских дронов", - написал он в Telegram-канале.
Гладков добавил, что село Борки атаковано тремя беспилотниками, в селе Двулучное вследствие удара FPV-дрона повреждены забор частного дома и находящиеся на территории трактор и автомобиль. На хутор Леоновка также совершена атака дрона, уточнил губернатор.
"В Краснояружском районе в селе Графовка в результате атаки беспилотника повреждён частный дом. В селе Зозули Борисовского района дрон сдетонировал возле частного дома", - подчеркнул губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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