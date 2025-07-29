https://ria.ru/20250729/vsu-2032224032.html

ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области

ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 29.07.2025

ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области

Украинские военные во вторник атаковали беспилотниками восемь населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T20:13:00+03:00

2025-07-29T20:13:00+03:00

2025-07-29T21:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Украинские военные во вторник атаковали беспилотниками восемь населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Как рассказал глава области, в селе Нежеголь Шебекинского округа после удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранены трое мужчин. "В селе Белянка в поле при проведении уборочных работ от детонации взрывного устройства повреждены "Камаз" и комбайн. Посёлок Уразово Валуйского округа под атакой вражеских дронов", - написал он в Telegram-канале. Гладков добавил, что село Борки атаковано тремя беспилотниками, в селе Двулучное вследствие удара FPV-дрона повреждены забор частного дома и находящиеся на территории трактор и автомобиль. На хутор Леоновка также совершена атака дрона, уточнил губернатор. "В Краснояружском районе в селе Графовка в результате атаки беспилотника повреждён частный дом. В селе Зозули Борисовского района дрон сдетонировал возле частного дома", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20250726/vsu-2031631142.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков