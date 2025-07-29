https://ria.ru/20250729/vsu-2032210194.html
ВС России уничтожили группу ВСУ под Северском в ДНР
ВС России уничтожили группу ВСУ под Северском в ДНР - РИА Новости, 29.07.2025
ВС России уничтожили группу ВСУ под Северском в ДНР
Бойцы группировки войск "Юг" ликвидировали группу ВСУ в одном из мест дислокации под Северском, за который идут бои в Донбассе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T18:48:00+03:00
2025-07-29T18:48:00+03:00
2025-07-29T20:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
вооруженные силы украины
южный военный округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg
ЛУГАНСК, 29 июл — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Юг" ликвидировали группу ВСУ в одном из мест дислокации под Северском, за который идут бои в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО. "Разведывательными подразделениями группировки войск "Юг" постоянно ведется работа по выявлению мест скопления личного состава противника. Точечными ударами специалистов БПЛА обнаруженные цели были оперативно поражены", — сказали там.При этом бойцы столкнулись с сильными радиопомехами над одним из участков фронта. "В ходе изучения данного участка был обнаружен пункт управления РЭБ противника, который также был безотлагательно уничтожен", — дополнили в пресс-службе.Как указано в сегодняшней сводки Минобороны о ситуации в зоне СВО, в боях с Южной группировкой противник потерял до 155 военнослужащих, две станции радиоэлектронной борьбы, бронетранспортер Spartan производства Великобритании, два бронеавтомобиля HMMWV и бронемашину MaxxPro производства США, три артиллерийских орудия западного производства, автомобиль и четыре военных склада.
https://ria.ru/20250729/minoborony-2032110961.html
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8e408382f88eac070f016b4fd0a2c70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донбасс, вооруженные силы украины, южный военный округ
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Южный военный округ
ВС России уничтожили группу ВСУ под Северском в ДНР
Бойцы "Южной" уничтожили группу ВСУ в одном из мест дислокации под Северском