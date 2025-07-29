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ВС России уничтожили группу ВСУ под Северском в ДНР - РИА Новости, 29.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:48 29.07.2025 (обновлено: 20:13 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/vsu-2032210194.html
ВС России уничтожили группу ВСУ под Северском в ДНР
ВС России уничтожили группу ВСУ под Северском в ДНР - РИА Новости, 29.07.2025
ВС России уничтожили группу ВСУ под Северском в ДНР
Бойцы группировки войск "Юг" ликвидировали группу ВСУ в одном из мест дислокации под Северском, за который идут бои в Донбассе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T18:48:00+03:00
2025-07-29T20:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
вооруженные силы украины
южный военный округ
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ЛУГАНСК, 29 июл — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Юг" ликвидировали группу ВСУ в одном из мест дислокации под Северском, за который идут бои в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО. &quot;Разведывательными подразделениями группировки войск &quot;Юг&quot; постоянно ведется работа по выявлению мест скопления личного состава противника. Точечными ударами специалистов БПЛА обнаруженные цели были оперативно поражены&quot;, — сказали там.При этом бойцы столкнулись с сильными радиопомехами над одним из участков фронта. "В ходе изучения данного участка был обнаружен пункт управления РЭБ противника, который также был безотлагательно уничтожен", — дополнили в пресс-службе.Как указано в сегодняшней сводки Минобороны о ситуации в зоне СВО, в боях с Южной группировкой противник потерял до 155 военнослужащих, две станции радиоэлектронной борьбы, бронетранспортер Spartan производства Великобритании, два бронеавтомобиля HMMWV и бронемашину MaxxPro производства США, три артиллерийских орудия западного производства, автомобиль и четыре военных склада.
https://ria.ru/20250729/minoborony-2032110961.html
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РИА Новости
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безопасность, донбасс, вооруженные силы украины, южный военный округ
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Южный военный округ
ВС России уничтожили группу ВСУ под Северском в ДНР

Бойцы "Южной" уничтожили группу ВСУ в одном из мест дислокации под Северском

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 июл — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Юг" ликвидировали группу ВСУ в одном из мест дислокации под Северском, за который идут бои в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО.
«

"Разведывательными подразделениями группировки войск "Юг" постоянно ведется работа по выявлению мест скопления личного состава противника. Точечными ударами специалистов БПЛА обнаруженные цели были оперативно поражены", — сказали там.

При этом бойцы столкнулись с сильными радиопомехами над одним из участков фронта.
"В ходе изучения данного участка был обнаружен пункт управления РЭБ противника, который также был безотлагательно уничтожен", — дополнили в пресс-службе.
Как указано в сегодняшней сводки Минобороны о ситуации в зоне СВО, в боях с Южной группировкой противник потерял до 155 военнослужащих, две станции радиоэлектронной борьбы, бронетранспортер Spartan производства Великобритании, два бронеавтомобиля HMMWV и бронемашину MaxxPro производства США, три артиллерийских орудия западного производства, автомобиль и четыре военных склада.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
ВС России освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области
Вчера, 12:59
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонбассВооруженные силы УкраиныЮжный военный округ
 
 
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