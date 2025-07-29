https://ria.ru/20250729/vsu-2032210194.html

ВС России уничтожили группу ВСУ под Северском в ДНР

ВС России уничтожили группу ВСУ под Северском в ДНР - РИА Новости, 29.07.2025

ВС России уничтожили группу ВСУ под Северском в ДНР

Бойцы группировки войск "Юг" ликвидировали группу ВСУ в одном из мест дислокации под Северском, за который идут бои в Донбассе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T18:48:00+03:00

2025-07-29T18:48:00+03:00

2025-07-29T20:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донбасс

вооруженные силы украины

южный военный округ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg

ЛУГАНСК, 29 июл — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Юг" ликвидировали группу ВСУ в одном из мест дислокации под Северском, за который идут бои в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО. "Разведывательными подразделениями группировки войск "Юг" постоянно ведется работа по выявлению мест скопления личного состава противника. Точечными ударами специалистов БПЛА обнаруженные цели были оперативно поражены", — сказали там.При этом бойцы столкнулись с сильными радиопомехами над одним из участков фронта. "В ходе изучения данного участка был обнаружен пункт управления РЭБ противника, который также был безотлагательно уничтожен", — дополнили в пресс-службе.Как указано в сегодняшней сводки Минобороны о ситуации в зоне СВО, в боях с Южной группировкой противник потерял до 155 военнослужащих, две станции радиоэлектронной борьбы, бронетранспортер Spartan производства Великобритании, два бронеавтомобиля HMMWV и бронемашину MaxxPro производства США, три артиллерийских орудия западного производства, автомобиль и четыре военных склада.

https://ria.ru/20250729/minoborony-2032110961.html

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, донбасс, вооруженные силы украины, южный военный округ