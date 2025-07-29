https://ria.ru/20250729/vsu-2032163279.html

Источник раскрыл подробности дела о нарколаборатории под Тулой

Источник раскрыл подробности дела о нарколаборатории под Тулой - РИА Новости, 29.07.2025

Источник раскрыл подробности дела о нарколаборатории под Тулой

Свердловчане, участвующие в создании нарколаборатории в Кимовском районе Тульской области, направляли часть вырученных за сбыт наркотиков средств на поддержку... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T16:45:00+03:00

2025-07-29T16:45:00+03:00

2025-07-29T16:45:00+03:00

тульская область

украина

кимовский район

тульский областной суд

происшествия

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ТУЛА, 29 июл – РИА Новости. Свердловчане, участвующие в создании нарколаборатории в Кимовском районе Тульской области, направляли часть вырученных за сбыт наркотиков средств на поддержку вооруженных сил Украины, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Во вторник Тульский областной суд приговорил двух свердловчан к 16 и 17 годам лишения свободы за организацию нарколаборатории на территории Кимовского района Тульской области в составе организованной преступной группы. В кустарных условиях обвиняемые смогли произвести больше 173 килограммов запрещённых веществ. Их деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Тульской области в августе 2024 года. По данным источника, организатором нарколаборатории являлся гражданин Украины, который сейчас скрывается за границей. "По результатам финансового расследования в отношении платежных реквизитов задержанных, в том числе их криптовалютных счетов, установлено, что часть денежных средств, вырученных за незаконный сбыт наркотиков, использовалась организатором преступной деятельность для оказания финансовой помощи спецслужбам и незаконным вооруженным формированиям Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - рассказал агентству источник.

https://ria.ru/20250610/podmoskove-2021960163.html

тульская область

украина

кимовский район

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тульская область, украина, кимовский район, тульский областной суд, происшествия