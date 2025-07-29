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ВСУ за сутки потеряли свыше 175 боевиков в зоне действий "Севера"

ВСУ за сутки потеряли свыше 175 боевиков в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 29.07.2025

ВСУ за сутки потеряли свыше 175 боевиков в зоне действий "Севера"

ВСУ за сутки потеряли более 175 военных и танк в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T12:45:00+03:00

2025-07-29T12:45:00+03:00

2025-07-29T12:54:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 175 военных и танк в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Писаревка, Алексеевка, Юнаковка, Андреевка и Варачино Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Огурцово, Гатище, Меловое и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, восемь артиллерийских орудий, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и радиолокационную станцию RADA RPS-42 производства Израиля. Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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