Рейтинг@Mail.ru
Два человека пострадали при обстреле и атаке ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 29.07.2025 (обновлено: 12:30 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/vsu-2032103901.html
Два человека пострадали при обстреле и атаке ВСУ в Белгородской области
Два человека пострадали при обстреле и атаке ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 29.07.2025
Два человека пострадали при обстреле и атаке ВСУ в Белгородской области
Мужчина пострадал в Белгородском районе при атаке украинского дрона на работающий в поле комбайн, кроме того, 16-летний подросток ранен в результате обстрела со РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T12:22:00+03:00
2025-07-29T12:30:00+03:00
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
белгородский район
вячеслав гладков
шебекино
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
БЕЛГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Мужчина пострадал в Белгородском районе при атаке украинского дрона на работающий в поле комбайн, кроме того, 16-летний подросток ранен в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Два муниципалитета под ударом ВСУ. Пострадали двое мирных жителей, в том числе несовершеннолетний. В городе Шебекино 16-летний парень получил ранения во время обстрела. С минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки попутным транспортом его доставили в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается. В результате прилёта боеприпаса загорелась кровля частного дома", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что работающий в поле комбайн подвергся атаке беспилотника в селе Красный Октябрь Белгородского района. Ранен водитель, его с контузией попутным транспортом доставили в больницу. Медицинская помощь оказана, в госпитализации не нуждается, уточнил глава области. В результате удара у сельхозтехники выбиты стёкла, повреждены кузов и колёса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгородский район
шебекино
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, белгородский район, вячеслав гладков, шебекино, украина
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Шебекино, Украина
Два человека пострадали при обстреле и атаке ВСУ в Белгородской области

Мужчина и 16-летний подросток пострадали при ударах ВСУ в Белгородской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Мужчина пострадал в Белгородском районе при атаке украинского дрона на работающий в поле комбайн, кроме того, 16-летний подросток ранен в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Два муниципалитета под ударом ВСУ. Пострадали двое мирных жителей, в том числе несовершеннолетний. В городе Шебекино 16-летний парень получил ранения во время обстрела. С минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки попутным транспортом его доставили в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается. В результате прилёта боеприпаса загорелась кровля частного дома", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что работающий в поле комбайн подвергся атаке беспилотника в селе Красный Октябрь Белгородского района. Ранен водитель, его с контузией попутным транспортом доставили в больницу. Медицинская помощь оказана, в госпитализации не нуждается, уточнил глава области. В результате удара у сельхозтехники выбиты стёкла, повреждены кузов и колёса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныБелгородский районВячеслав ГладковШебекиноУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала