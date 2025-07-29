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Два человека пострадали при обстреле и атаке ВСУ в Белгородской области
Два человека пострадали при обстреле и атаке ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 29.07.2025
Два человека пострадали при обстреле и атаке ВСУ в Белгородской области
Мужчина пострадал в Белгородском районе при атаке украинского дрона на работающий в поле комбайн, кроме того, 16-летний подросток ранен в результате обстрела со РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T12:22:00+03:00
2025-07-29T12:22:00+03:00
2025-07-29T12:30:00+03:00
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
белгородский район
вячеслав гладков
шебекино
украина
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БЕЛГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Мужчина пострадал в Белгородском районе при атаке украинского дрона на работающий в поле комбайн, кроме того, 16-летний подросток ранен в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Два муниципалитета под ударом ВСУ. Пострадали двое мирных жителей, в том числе несовершеннолетний. В городе Шебекино 16-летний парень получил ранения во время обстрела. С минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки попутным транспортом его доставили в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается. В результате прилёта боеприпаса загорелась кровля частного дома", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что работающий в поле комбайн подвергся атаке беспилотника в селе Красный Октябрь Белгородского района. Ранен водитель, его с контузией попутным транспортом доставили в больницу. Медицинская помощь оказана, в госпитализации не нуждается, уточнил глава области. В результате удара у сельхозтехники выбиты стёкла, повреждены кузов и колёса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Шебекино, Украина
Два человека пострадали при обстреле и атаке ВСУ в Белгородской области
Мужчина и 16-летний подросток пострадали при ударах ВСУ в Белгородской области