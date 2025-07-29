https://ria.ru/20250729/vsu-2032090800.html
ВСУ бежали в сторону Одессы после провала высадки на Тендровской косе
ВСУ бежали в сторону Одессы после провала высадки на Тендровской косе - РИА Новости, 29.07.2025
ВСУ бежали в сторону Одессы после провала высадки на Тендровской косе
Десант ВСУ, после провала высадки на Тендровской косе у черноморского побережья Херсонской области, откатился в сторону Одессы, сообщил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T11:07:00+03:00
2025-07-29T11:07:00+03:00
2025-07-29T11:07:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Десант ВСУ, после провала высадки на Тендровской косе у черноморского побережья Херсонской области, откатился в сторону Одессы, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. Ранее Сальдо сообщил РИА Новости, что в ночь на 28 июля российские войска пресекли попытку ВСУ на четырех катерах высадиться на Тендровской косе. Попытка провалилась. Противник понес ощутимые потери. "Понеся ощутимые потери, противник откатился обратно в сторону Одессы. Это далеко не первая попытка "высадки" противника на наших косах. Украина продолжает отправлять своих граждан на верную смерть", - сказал Сальдо. Тендровская коса - остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Относится к Херсонской области. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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владимир сальдо, херсонская область , россия, одесса, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсонская область , Россия, Одесса, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ бежали в сторону Одессы после провала высадки на Тендровской косе
Десант ВСУ, после провала высадки на Тендровской косе, бежал в сторону Одессы