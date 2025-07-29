https://ria.ru/20250729/vsu-2032090800.html

ВСУ бежали в сторону Одессы после провала высадки на Тендровской косе

ВСУ бежали в сторону Одессы после провала высадки на Тендровской косе - РИА Новости, 29.07.2025

ВСУ бежали в сторону Одессы после провала высадки на Тендровской косе

Десант ВСУ, после провала высадки на Тендровской косе у черноморского побережья Херсонской области, откатился в сторону Одессы, сообщил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T11:07:00+03:00

2025-07-29T11:07:00+03:00

2025-07-29T11:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

херсонская область

россия

одесса

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Десант ВСУ, после провала высадки на Тендровской косе у черноморского побережья Херсонской области, откатился в сторону Одессы, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. Ранее Сальдо сообщил РИА Новости, что в ночь на 28 июля российские войска пресекли попытку ВСУ на четырех катерах высадиться на Тендровской косе. Попытка провалилась. Противник понес ощутимые потери. "Понеся ощутимые потери, противник откатился обратно в сторону Одессы. Это далеко не первая попытка "высадки" противника на наших косах. Украина продолжает отправлять своих граждан на верную смерть", - сказал Сальдо. Тендровская коса - остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Относится к Херсонской области. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250729/vsu-2032086781.html

херсонская область

россия

одесса

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владимир сальдо, херсонская область , россия, одесса, вооруженные силы украины, безопасность