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ВСУ бежали в сторону Одессы после провала высадки на Тендровской косе - РИА Новости, 29.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:07 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/vsu-2032090800.html
ВСУ бежали в сторону Одессы после провала высадки на Тендровской косе
ВСУ бежали в сторону Одессы после провала высадки на Тендровской косе - РИА Новости, 29.07.2025
ВСУ бежали в сторону Одессы после провала высадки на Тендровской косе
Десант ВСУ, после провала высадки на Тендровской косе у черноморского побережья Херсонской области, откатился в сторону Одессы, сообщил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T11:07:00+03:00
2025-07-29T11:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсонская область
россия
одесса
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Десант ВСУ, после провала высадки на Тендровской косе у черноморского побережья Херсонской области, откатился в сторону Одессы, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. Ранее Сальдо сообщил РИА Новости, что в ночь на 28 июля российские войска пресекли попытку ВСУ на четырех катерах высадиться на Тендровской косе. Попытка провалилась. Противник понес ощутимые потери. "Понеся ощутимые потери, противник откатился обратно в сторону Одессы. Это далеко не первая попытка "высадки" противника на наших косах. Украина продолжает отправлять своих граждан на верную смерть", - сказал Сальдо. Тендровская коса - остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Относится к Херсонской области. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250729/vsu-2032086781.html
херсонская область
россия
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владимир сальдо, херсонская область , россия, одесса, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсонская область , Россия, Одесса, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ бежали в сторону Одессы после провала высадки на Тендровской косе

Десант ВСУ, после провала высадки на Тендровской косе, бежал в сторону Одессы

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Десант ВСУ, после провала высадки на Тендровской косе у черноморского побережья Херсонской области, откатился в сторону Одессы, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
Ранее Сальдо сообщил РИА Новости, что в ночь на 28 июля российские войска пресекли попытку ВСУ на четырех катерах высадиться на Тендровской косе. Попытка провалилась. Противник понес ощутимые потери.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Понеся ощутимые потери, противник откатился обратно в сторону Одессы. Это далеко не первая попытка "высадки" противника на наших косах. Украина продолжает отправлять своих граждан на верную смерть", - сказал Сальдо.
Тендровская коса - остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Относится к Херсонской области.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Оператор БПЛА: украинские войска покидают позиции на одном из участков в районе Работино - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Российский боец рассказал об отступлении ВСУ на одном из участков фронта
Вчера, 10:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоХерсонская областьРоссияОдессаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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