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ВС России пресекли попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе - РИА Новости, 29.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:58 29.07.2025 (обновлено: 11:59 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/vsu-2032088612.html
ВС России пресекли попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе
ВС России пресекли попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе - РИА Новости, 29.07.2025
ВС России пресекли попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе
Российские войска предотвратили попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе у черноморского побережья Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор Владимир РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T10:58:00+03:00
2025-07-29T11:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
владимир сальдо
херсонская область
черное море
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Российские войска предотвратили попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе у черноморского побережья Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо."Не помогли и FPV-дроны, и барражирующие боеприпасы. Противник успеха не имел и понес ощутимые потери", — сказал он.Российские бойцы заметили четыре вражеских катера и немедленно открыли по ним огонь. Боевиков ВСУ прикрывали ударные беспилотники "Байрактар".Тендровская коса — остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Относится к Херсонской области, которая омывается Азовским и Черным морями. Она вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находятся 75 процентов области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250729/vsu-2032086781.html
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россия
херсонская область
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, владимир сальдо, херсонская область , черное море, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Владимир Сальдо, Херсонская область , Черное море, Вооруженные силы РФ
ВС России пресекли попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе

Сальдо: ВСУ безуспешно пытались высадиться на Тендровской косе под Херсоном

© РИА Новости / Сергей БобылевВоеннослужащий артиллерийского расчета в зоне спецоперации
Военнослужащий артиллерийского расчета в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Военнослужащий артиллерийского расчета в зоне спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Российские войска предотвратили попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе у черноморского побережья Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
«
"Не помогли и FPV-дроны, и барражирующие боеприпасы. Противник успеха не имел и понес ощутимые потери", — сказал он.
Оператор БПЛА: украинские войска покидают позиции на одном из участков в районе Работино - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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Российские бойцы заметили четыре вражеских катера и немедленно открыли по ним огонь. Боевиков ВСУ прикрывали ударные беспилотники "Байрактар".
Тендровская коса — остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Относится к Херсонской области, которая омывается Азовским и Черным морями. Она вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находятся 75 процентов области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВладимир СальдоХерсонская областьЧерное мореВооруженные силы РФ
 
 
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