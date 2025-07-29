https://ria.ru/20250729/vsu-2032088612.html

ВС России пресекли попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе

ВС России пресекли попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе - РИА Новости, 29.07.2025

ВС России пресекли попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе

Российские войска предотвратили попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе у черноморского побережья Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор Владимир РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T10:58:00+03:00

2025-07-29T10:58:00+03:00

2025-07-29T11:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Российские войска предотвратили попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе у черноморского побережья Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо."Не помогли и FPV-дроны, и барражирующие боеприпасы. Противник успеха не имел и понес ощутимые потери", — сказал он.Российские бойцы заметили четыре вражеских катера и немедленно открыли по ним огонь. Боевиков ВСУ прикрывали ударные беспилотники "Байрактар".Тендровская коса — остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Относится к Херсонской области, которая омывается Азовским и Черным морями. Она вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находятся 75 процентов области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250729/vsu-2032086781.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

херсонская область

черное море

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, владимир сальдо, херсонская область , черное море, вооруженные силы рф