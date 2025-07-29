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Российский боец рассказал об отступлении ВСУ на одном из участков фронта
Российский боец рассказал об отступлении ВСУ на одном из участков фронта - РИА Новости, 29.07.2025
Российский боец рассказал об отступлении ВСУ на одном из участков фронта
Украинские войска покидают позиции в районе села Работино в Запорожской области, рассказал журналистам старший оператор расчета БПЛА 42-й гвардейской дивизии... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T10:47:00+03:00
2025-07-29T10:47:00+03:00
2025-07-29T19:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
работино
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ТОКМАК (Запорожская обл.), 29 июл — РИА Новости. Украинские войска покидают позиции в районе села Работино в Запорожской области, рассказал журналистам старший оператор расчета БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" с позывным Рэйз. "Стали работать достаточно активно. Спим мало, дежурим, работаем. Спим по два-три часа. <...> Восемь, девять вылетов, не считая ночных. Противник уже начинает отступать назад. Поскольку все его лесополосы и передние края линии боевого соприкосновения уже выжжены. Соответственно, противник отступает на свои старые позиции", — сказал он. По словам Рейза, отступление ВСУ на запасные позиции выгодно российским войскам, так как дроноводам известно, где они находятся.Согласно сводке Минобороны за 28 июля, за сутки группировка "Днепр" нанесла поражение двум украинским бригадам. ВСУ потеряли более 55 человек, три автомобиля и шесть станций РЭБ. Поражены также склад боеприпасов и два склада материальных средств.
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Оператор БПЛА: украинские войска покидают позиции на одном из участков в районе Работино
Украинские войска покидают позиции на одном из участков в районе Работино в Запорожской области, рассказал журналистам старший оператор расчета БПЛА 42-й гвардейской дивизии.
2025-07-29T10:47
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работино, запорожская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Российский боец рассказал об отступлении ВСУ на одном из участков фронта
ВСУ покидают позиции в районе Работино в Запорожской области