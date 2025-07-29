https://ria.ru/20250729/vsu-2032066562.html
Украинский пленный рассказал об особенностях укомплектования "Айдара"*
Украинский пленный рассказал об особенностях укомплектования "Айдара"* - РИА Новости, 29.07.2025
Украинский пленный рассказал об особенностях укомплектования "Айдара"*
Пленный ВСУ Руслан Дъячишин рассказал Минобороны РФ о том, каким образом на Украине набирают личный состав в националистический батальон "Айдар"* (запрещенная в РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T08:24:00+03:00
2025-07-29T08:24:00+03:00
2025-07-29T08:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
днепропетровск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ca4a4468b27d5e38c95e0f99a223ce8.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пленный ВСУ Руслан Дъячишин рассказал Минобороны РФ о том, каким образом на Украине набирают личный состав в националистический батальон "Айдар"* (запрещенная в РФ террористическая организация), упомянув, что в подразделении много наемников. По его словам, будучи раненым, он сдался в плен российским подразделениям. "Отбора никакого не было, представитель "Айдара"* просто указал на него пальцем и отправил в подразделение", - приводит его слова военное ведомство. Также пленный рассказывает о стандартной схеме мобилизации сотрудниками ТЦК. "Поставили подписи и сказали, что я предатель и отправили меня в учебку. В учебку за нами приехали представители трёх бригад. Но людей не было, старший просто показывал пальцем в строй, кого забирать. Я не знал, куда меня везут, мне не сказали ничего. Я потом понял, что батальон "Айдар"*, когда меня привезли в Днепропетровск. Позже я понял, что люди-то все здесь наёмные, за деньги воюют", - рассказал он. Кроме того, Минобороны РФ, ссылаясь на слова Дъячишина, сообщает, что их командование к личному составу относилось как к "пушечному мясу", даже когда националист получил ранение и запросил эвакуацию, его командование сказало, что в случае оставления позиции его убьют свои же.*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20250729/zaderzhanie-2032065831.html
https://ria.ru/20250729/vsu--2032065407.html
россия
украина
днепропетровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2c0068cf40de1d6b48ee5e99f81620e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, днепропетровск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Днепропетровск, Вооруженные силы Украины
Украинский пленный рассказал об особенностях укомплектования "Айдара"*
Пленный боевик ВСУ Дъячишин: командование "Айдара" считало солдат пушечным мясом