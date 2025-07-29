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Украинский пленный рассказал об особенностях укомплектования "Айдара"* - РИА Новости, 29.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:24 29.07.2025 (обновлено: 08:25 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/vsu-2032066562.html
Украинский пленный рассказал об особенностях укомплектования "Айдара"*
Украинский пленный рассказал об особенностях укомплектования "Айдара"* - РИА Новости, 29.07.2025
Украинский пленный рассказал об особенностях укомплектования "Айдара"*
Пленный ВСУ Руслан Дъячишин рассказал Минобороны РФ о том, каким образом на Украине набирают личный состав в националистический батальон "Айдар"* (запрещенная в РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T08:24:00+03:00
2025-07-29T08:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
днепропетровск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пленный ВСУ Руслан Дъячишин рассказал Минобороны РФ о том, каким образом на Украине набирают личный состав в националистический батальон "Айдар"* (запрещенная в РФ террористическая организация), упомянув, что в подразделении много наемников. По его словам, будучи раненым, он сдался в плен российским подразделениям. "Отбора никакого не было, представитель "Айдара"* просто указал на него пальцем и отправил в подразделение", - приводит его слова военное ведомство. Также пленный рассказывает о стандартной схеме мобилизации сотрудниками ТЦК. "Поставили подписи и сказали, что я предатель и отправили меня в учебку. В учебку за нами приехали представители трёх бригад. Но людей не было, старший просто показывал пальцем в строй, кого забирать. Я не знал, куда меня везут, мне не сказали ничего. Я потом понял, что батальон "Айдар"*, когда меня привезли в Днепропетровск. Позже я понял, что люди-то все здесь наёмные, за деньги воюют", - рассказал он. Кроме того, Минобороны РФ, ссылаясь на слова Дъячишина, сообщает, что их командование к личному составу относилось как к "пушечному мясу", даже когда националист получил ранение и запросил эвакуацию, его командование сказало, что в случае оставления позиции его убьют свои же.*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20250729/zaderzhanie-2032065831.html
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россия, украина, днепропетровск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Днепропетровск, Вооруженные силы Украины
Украинский пленный рассказал об особенностях укомплектования "Айдара"*

Пленный боевик ВСУ Дъячишин: командование "Айдара" считало солдат пушечным мясом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пленный ВСУ Руслан Дъячишин рассказал Минобороны РФ о том, каким образом на Украине набирают личный состав в националистический батальон "Айдар"* (запрещенная в РФ террористическая организация), упомянув, что в подразделении много наемников.
По его словам, будучи раненым, он сдался в плен российским подразделениям.
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"Отбора никакого не было, представитель "Айдара"* просто указал на него пальцем и отправил в подразделение", - приводит его слова военное ведомство.
Также пленный рассказывает о стандартной схеме мобилизации сотрудниками ТЦК.
"Поставили подписи и сказали, что я предатель и отправили меня в учебку. В учебку за нами приехали представители трёх бригад. Но людей не было, старший просто показывал пальцем в строй, кого забирать. Я не знал, куда меня везут, мне не сказали ничего. Я потом понял, что батальон "Айдар"*, когда меня привезли в Днепропетровск. Позже я понял, что люди-то все здесь наёмные, за деньги воюют", - рассказал он.
Кроме того, Минобороны РФ, ссылаясь на слова Дъячишина, сообщает, что их командование к личному составу относилось как к "пушечному мясу", даже когда националист получил ранение и запросил эвакуацию, его командование сказало, что в случае оставления позиции его убьют свои же.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДнепропетровскВооруженные силы Украины
 
 
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