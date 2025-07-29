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ВСУ укрепляют оборонительные позиции под Сумами, рассказал боец - РИА Новости, 29.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:21 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/vsu-2032062990.html
ВСУ укрепляют оборонительные позиции под Сумами, рассказал боец
ВСУ укрепляют оборонительные позиции под Сумами, рассказал боец - РИА Новости, 29.07.2025
ВСУ укрепляют оборонительные позиции под Сумами, рассказал боец
ВСУ пытаются максимально укрепить оборонительные позиции под Сумами, рассказал РИА Новости командир батальона 30-го мотострелкового полка (МСП) 44-го армейского РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T07:21:00+03:00
2025-07-29T07:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумы
вооруженные силы украины
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КУРСК, 29 июл — РИА Новости. ВСУ пытаются максимально укрепить оборонительные позиции под Сумами, рассказал РИА Новости командир батальона 30-го мотострелкового полка (МСП) 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Ковальски". "Есть позиции, наспех подготовленные противником, которые быстро оборудуются непосредственно боевиками. По мере продвижения вглубь обороны (ВСУ — ред.) встречаются заблаговременно подготовленные укрепления с использованием бетона и других строительных материалов. Конечно, опорники уже намного устойчивее становятся (ближе к Сумам – ред.), потому что в городах они больше нарывают", — пояснил комбат.
https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032062638.html
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сумы, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумы, Вооруженные силы Украины
ВСУ укрепляют оборонительные позиции под Сумами, рассказал боец

ВСУ укрепляют оборонительные позиции под Сумами

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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КУРСК, 29 июл — РИА Новости. ВСУ пытаются максимально укрепить оборонительные позиции под Сумами, рассказал РИА Новости командир батальона 30-го мотострелкового полка (МСП) 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Ковальски".
"Есть позиции, наспех подготовленные противником, которые быстро оборудуются непосредственно боевиками. По мере продвижения вглубь обороны (ВСУ — ред.) встречаются заблаговременно подготовленные укрепления с использованием бетона и других строительных материалов. Конечно, опорники уже намного устойчивее становятся (ближе к Сумам – ред.), потому что в городах они больше нарывают", — пояснил комбат.
Командир батальона о продвижении войск в Сумской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Боец рассказал о продвижении ВС России в Сумской области
Вчера, 07:06
 
Специальная военная операция на УкраинеСумыВооруженные силы Украины
 
 
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