https://ria.ru/20250729/vsu-2032062990.html

ВСУ укрепляют оборонительные позиции под Сумами, рассказал боец

ВСУ укрепляют оборонительные позиции под Сумами, рассказал боец - РИА Новости, 29.07.2025

ВСУ укрепляют оборонительные позиции под Сумами, рассказал боец

ВСУ пытаются максимально укрепить оборонительные позиции под Сумами, рассказал РИА Новости командир батальона 30-го мотострелкового полка (МСП) 44-го армейского РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T07:21:00+03:00

2025-07-29T07:21:00+03:00

2025-07-29T07:21:00+03:00

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КУРСК, 29 июл — РИА Новости. ВСУ пытаются максимально укрепить оборонительные позиции под Сумами, рассказал РИА Новости командир батальона 30-го мотострелкового полка (МСП) 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Ковальски". "Есть позиции, наспех подготовленные противником, которые быстро оборудуются непосредственно боевиками. По мере продвижения вглубь обороны (ВСУ — ред.) встречаются заблаговременно подготовленные укрепления с использованием бетона и других строительных материалов. Конечно, опорники уже намного устойчивее становятся (ближе к Сумам – ред.), потому что в городах они больше нарывают", — пояснил комбат.

https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032062638.html

сумы

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сумы, вооруженные силы украины