https://ria.ru/20250729/vsu-2032052405.html
Украина раскрыла позывные граждан Перу, воюющих в рядах ВСУ
Украина раскрыла позывные граждан Перу, воюющих в рядах ВСУ - РИА Новости, 29.07.2025
Украина раскрыла позывные граждан Перу, воюющих в рядах ВСУ
Центр вербовки иностранцев в ВСУ раскрыл позывные пяти перуанских наемников, воюющих на Украине, выяснило РИА Новости на основе данных из соцсетей. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T03:07:00+03:00
2025-07-29T03:07:00+03:00
2025-07-29T03:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
перу
николай тавдумадзе (посол рф в боготе )
мария захарова
сергей лавров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Центр вербовки иностранцев в ВСУ раскрыл позывные пяти перуанских наемников, воюющих на Украине, выяснило РИА Новости на основе данных из соцсетей. На странице Центра вербовки иностранцев (ЦВИ) в ВСУ в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) размещено видео по случаю Дня независимости Перу, в котором фигурируют пятеро боевиков - граждан этой страны. "Меня зовут Абель Сендер, позывной Вульф, я из Перу и командую штурмовой группой 23-го отдельного батальона", - сообщил один из боевиков, на футболке которого, однако, указано, что служит он в 23-й отдельной механизированной бригаде. На странице ЦВИ в той же соцсети 20 июня было опубликовано интервью с Сендером с информацией о том, что ранее он служил в Ираке, Афганистане и корпусе морской пехоты США. "(Получил предложение - ред.) через интернет и приехал вместе с товарищами. Всю информации мы получили по электронной почте", - рассказал Сендер о порядке вербовки в ВСУ. В видео от 16 июля в одной из соцсетей наемник Руж рассказал про то, что с 2024 года служит в ВСУ оператором дронов. В другой видеозаписи, опубликованной на этой же странице 13 июня, о наемничестве говорит боевик с позывным Рэббит. Ранее РИА Новости выяснило, что посольство Украины в Перу, которое также отвечает за отношения Киева с Эквадором и Колумбией, вербует через свой сайт наемников с опытом воинской службы в 25-ю воздушно-десантную бригаду ВСУ. Также в интервью РИА Новости посол России в Колумбии Николай Тавдумадзе рассказал, что Украина ведет вербовку наемников в Колумбии через свои посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250725/naemnik-2031386313.html
https://ria.ru/20250722/plennyy--2030548197.html
https://ria.ru/20250719/plennyy-2030104616.html
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украина, россия, перу, николай тавдумадзе (посол рф в боготе ), мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, facebook
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Перу, Николай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе ), Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Facebook
Украина раскрыла позывные граждан Перу, воюющих в рядах ВСУ
Украина раскрыла позывные пятерых граждан Перу, воюющих в рядах ВСУ