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ВСУ потеряли до 425 военных в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 425 военных в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 29.07.2025
ВСУ потеряли до 425 военных в зоне действий "Центра" за сутки
Украинские войска потеряли за сутки до 425 военнослужащих, три бронемашины в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T12:57:00+03:00
2025-07-29T12:57:00+03:00
2025-07-29T12:57:00+03:00
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димитров
красноармейск
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 425 военнослужащих, три бронемашины в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки "Центр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Чунишино, Артемовка, Муравка, Удачное и Петровского Донецкой Народной Республики. "Потери украинских вооруженных формирований составили до 425 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и пять орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
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димитров, красноармейск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Димитров, Красноармейск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли до 425 военных в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 425 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки