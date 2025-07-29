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ВСУ потеряли до 425 военных в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 29.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:57 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/vsu--2032109988.html
ВСУ потеряли до 425 военных в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 425 военных в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 29.07.2025
ВСУ потеряли до 425 военных в зоне действий "Центра" за сутки
Украинские войска потеряли за сутки до 425 военнослужащих, три бронемашины в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T12:57:00+03:00
2025-07-29T12:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
димитров
красноармейск
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 425 военнослужащих, три бронемашины в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки "Центр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Чунишино, Артемовка, Муравка, Удачное и Петровского Донецкой Народной Республики. "Потери украинских вооруженных формирований составили до 425 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и пять орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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димитров, красноармейск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Димитров, Красноармейск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли до 425 военных в зоне действий "Центра" за сутки

ВСУ потеряли до 425 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО . Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 425 военнослужащих, три бронемашины в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки "Центр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Чунишино, Артемовка, Муравка, Удачное и Петровского Донецкой Народной Республики.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 425 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и пять орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДимитровКрасноармейскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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