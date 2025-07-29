https://ria.ru/20250729/vsu--2032109988.html

ВСУ потеряли до 425 военных в зоне действий "Центра" за сутки

ВСУ потеряли до 425 военных в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 29.07.2025

ВСУ потеряли до 425 военных в зоне действий "Центра" за сутки

Украинские войска потеряли за сутки до 425 военнослужащих, три бронемашины в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T12:57:00+03:00

2025-07-29T12:57:00+03:00

2025-07-29T12:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

димитров

красноармейск

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007992283_0:92:3113:1843_1920x0_80_0_0_74e3743b6341684005462d44399f7a3a.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 425 военнослужащих, три бронемашины в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки "Центр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Чунишино, Артемовка, Муравка, Удачное и Петровского Донецкой Народной Республики. "Потери украинских вооруженных формирований составили до 425 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и пять орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

димитров

красноармейск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

димитров, красноармейск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность