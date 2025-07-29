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ВСУ потеряли более 70 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли более 70 военных в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 29.07.2025
ВСУ потеряли более 70 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 70 военных Украины, два автомобиля и пять станций радиоэлектронной борьбы, три склада... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T12:55:00+03:00
2025-07-29T12:55:00+03:00
2025-07-29T12:55:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 70 военных Украины, два автомобиля и пять станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и три склада материальных средств, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Лукьяновское Запорожской области, Антоновка, Садовое Херсонской области и города Херсон. Противник потерял свыше 70 военнослужащих, два автомобиля и пять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов и три склада материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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ВСУ потеряли более 70 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
Группировка "Днепр" уничтожила более 70 военных ВСУ, 5 станций РЭБ, 6 складов