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ВСУ потеряли более 70 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

ВСУ потеряли более 70 военных в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 29.07.2025

ВСУ потеряли более 70 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 70 военных Украины, два автомобиля и пять станций радиоэлектронной борьбы, три склада... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T12:55:00+03:00

2025-07-29T12:55:00+03:00

2025-07-29T12:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 70 военных Украины, два автомобиля и пять станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и три склада материальных средств, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Лукьяновское Запорожской области, Антоновка, Садовое Херсонской области и города Херсон. Противник потерял свыше 70 военнослужащих, два автомобиля и пять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов и три склада материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность