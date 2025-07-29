https://ria.ru/20250729/vsu--2032099171.html
Двое солдат ВСУ получили 15 и 16 лет колонии за вторжение в Курскую область
Двое солдат ВСУ получили 15 и 16 лет колонии за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 29.07.2025
Двое солдат ВСУ получили 15 и 16 лет колонии за вторжение в Курскую область
Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 и 16 годам лишения свободы двоих украинских военнослужащих, участвовавших в незаконном вторжении в Курскую... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T11:50:00+03:00
2025-07-29T11:50:00+03:00
2025-07-29T11:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджанский район
вооруженные силы украины
главная военная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 и 16 годам лишения свободы двоих украинских военнослужащих, участвовавших в незаконном вторжении в Курскую область в 2024 году, сообщает Главная военная прокуратура. "Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих военнослужащих 61 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины стрелка Вячеслава Гевко и оператора-наводчика Владислава Шевеля. Они признаны виновными по п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что в декабре 2024 года Гевко и Шевель незаконно пересекли государственную границу в Суджанском районе Курской области, после чего проследовали в сторону села Черкасская Конопелька, где объединившись с сослуживцами, удерживали оборудованные наблюдательно-огневые позиции, наблюдали за российскими военнослужащими, запугивали мирных граждан применением оружия. "Суд приговорил Гевко к лишению свободы на срок 16 лет, Шевеля – на срок 15 лет с отбыванием каждым из осужденных первых 3 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
https://ria.ru/20250728/sud-2031859890.html
https://ria.ru/20250725/naemnik-2031386313.html
курская область
россия
суджанский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, суджанский район, вооруженные силы украины, главная военная прокуратура
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджанский район, Вооруженные силы Украины, Главная военная прокуратура
Двое солдат ВСУ получили 15 и 16 лет колонии за вторжение в Курскую область
Двое солдат ВСУ получили 15 и 16 лет за вторжение в Курскую область в 2024 году