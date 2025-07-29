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Двое солдат ВСУ получили 15 и 16 лет колонии за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 29.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:50 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/vsu--2032099171.html
Двое солдат ВСУ получили 15 и 16 лет колонии за вторжение в Курскую область
Двое солдат ВСУ получили 15 и 16 лет колонии за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 29.07.2025
Двое солдат ВСУ получили 15 и 16 лет колонии за вторжение в Курскую область
Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 и 16 годам лишения свободы двоих украинских военнослужащих, участвовавших в незаконном вторжении в Курскую... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T11:50:00+03:00
2025-07-29T11:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджанский район
вооруженные силы украины
главная военная прокуратура
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 и 16 годам лишения свободы двоих украинских военнослужащих, участвовавших в незаконном вторжении в Курскую область в 2024 году, сообщает Главная военная прокуратура. "Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих военнослужащих 61 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины стрелка Вячеслава Гевко и оператора-наводчика Владислава Шевеля. Они признаны виновными по п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что в декабре 2024 года Гевко и Шевель незаконно пересекли государственную границу в Суджанском районе Курской области, после чего проследовали в сторону села Черкасская Конопелька, где объединившись с сослуживцами, удерживали оборудованные наблюдательно-огневые позиции, наблюдали за российскими военнослужащими, запугивали мирных граждан применением оружия. "Суд приговорил Гевко к лишению свободы на срок 16 лет, Шевеля – на срок 15 лет с отбыванием каждым из осужденных первых 3 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
https://ria.ru/20250728/sud-2031859890.html
https://ria.ru/20250725/naemnik-2031386313.html
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курская область, россия, суджанский район, вооруженные силы украины, главная военная прокуратура
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджанский район, Вооруженные силы Украины, Главная военная прокуратура
Двое солдат ВСУ получили 15 и 16 лет колонии за вторжение в Курскую область

Двое солдат ВСУ получили 15 и 16 лет за вторжение в Курскую область в 2024 году

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 и 16 годам лишения свободы двоих украинских военнослужащих, участвовавших в незаконном вторжении в Курскую область в 2024 году, сообщает Главная военная прокуратура.
"Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих военнослужащих 61 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины стрелка Вячеслава Гевко и оператора-наводчика Владислава Шевеля. Они признаны виновными по п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Суд заочно вынес приговор наемнику из Парагвая, воевавшему за ВСУ
28 июля, 11:06
В суде было установлено, что в декабре 2024 года Гевко и Шевель незаконно пересекли государственную границу в Суджанском районе Курской области, после чего проследовали в сторону села Черкасская Конопелька, где объединившись с сослуживцами, удерживали оборудованные наблюдательно-огневые позиции, наблюдали за российскими военнослужащими, запугивали мирных граждан применением оружия.
"Суд приговорил Гевко к лишению свободы на срок 16 лет, Шевеля – на срок 15 лет с отбыванием каждым из осужденных первых 3 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Наемник с Мальты заочно получил срок за терроризм в Курской области
25 июля, 13:02
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджанский районВооруженные силы УкраиныГлавная военная прокуратура
 
 
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