https://ria.ru/20250729/vsu--2032099171.html

Двое солдат ВСУ получили 15 и 16 лет колонии за вторжение в Курскую область

Двое солдат ВСУ получили 15 и 16 лет колонии за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 29.07.2025

Двое солдат ВСУ получили 15 и 16 лет колонии за вторжение в Курскую область

Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 и 16 годам лишения свободы двоих украинских военнослужащих, участвовавших в незаконном вторжении в Курскую... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T11:50:00+03:00

2025-07-29T11:50:00+03:00

2025-07-29T11:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

суджанский район

вооруженные силы украины

главная военная прокуратура

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 и 16 годам лишения свободы двоих украинских военнослужащих, участвовавших в незаконном вторжении в Курскую область в 2024 году, сообщает Главная военная прокуратура. "Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих военнослужащих 61 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины стрелка Вячеслава Гевко и оператора-наводчика Владислава Шевеля. Они признаны виновными по п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что в декабре 2024 года Гевко и Шевель незаконно пересекли государственную границу в Суджанском районе Курской области, после чего проследовали в сторону села Черкасская Конопелька, где объединившись с сослуживцами, удерживали оборудованные наблюдательно-огневые позиции, наблюдали за российскими военнослужащими, запугивали мирных граждан применением оружия. "Суд приговорил Гевко к лишению свободы на срок 16 лет, Шевеля – на срок 15 лет с отбыванием каждым из осужденных первых 3 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.

https://ria.ru/20250728/sud-2031859890.html

https://ria.ru/20250725/naemnik-2031386313.html

курская область

россия

суджанский район

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курская область, россия, суджанский район, вооруженные силы украины, главная военная прокуратура