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При атаке ВСУ в Курской области пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 29.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:27 29.07.2025 (обновлено: 10:40 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/vsu--2032082043.html
При атаке ВСУ в Курской области пострадали два мирных жителя
При атаке ВСУ в Курской области пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 29.07.2025
При атаке ВСУ в Курской области пострадали два мирных жителя
Два жителя курского Хомутовского района получили множественные осколочные ранения в результате атаки дрона ВСУ на частный дом, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T10:27:00+03:00
2025-07-29T10:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
происшествия
александр хинштейн
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КУРСК, 29 июл - РИА Новости. Два жителя курского Хомутовского района получили множественные осколочные ранения в результате атаки дрона ВСУ на частный дом, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн."Сегодня рано утром украинский FPV-дрон совершил атаку на частный дом в посёлке Культпросвет Хомутовского района. В результате атаки произошло возгорание дома. К сожалению, пострадали два жителя. У 26-летнего молодого человека минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения лица, грудной клетки, живота, спины, конечностей, перелом левой лопатки", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Он добавил, что у 25-летней девушки минно-взрывная травма, а также множественные осколочные ранения рук и ног."Пострадавшие доставлены в больницу и находятся под присмотром врачей. Желаю им скорейшей поправки!", - добавил врио губернатора региона.
https://ria.ru/20250729/vsu--2032065643.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, курская область, происшествия, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Происшествия, Александр Хинштейн
При атаке ВСУ в Курской области пострадали два мирных жителя

При атаке дрона ВСУ в Курской области пострадали два мирных жителя

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КУРСК, 29 июл - РИА Новости. Два жителя курского Хомутовского района получили множественные осколочные ранения в результате атаки дрона ВСУ на частный дом, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Сегодня рано утром украинский FPV-дрон совершил атаку на частный дом в посёлке Культпросвет Хомутовского района. В результате атаки произошло возгорание дома. К сожалению, пострадали два жителя. У 26-летнего молодого человека минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения лица, грудной клетки, живота, спины, конечностей, перелом левой лопатки", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
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Он добавил, что у 25-летней девушки минно-взрывная травма, а также множественные осколочные ранения рук и ног.
"Пострадавшие доставлены в больницу и находятся под присмотром врачей. Желаю им скорейшей поправки!", - добавил врио губернатора региона.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская областьПроисшествияАлександр Хинштейн
 
 
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