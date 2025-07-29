https://ria.ru/20250729/vsu--2032082043.html

При атаке ВСУ в Курской области пострадали два мирных жителя

При атаке ВСУ в Курской области пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 29.07.2025

При атаке ВСУ в Курской области пострадали два мирных жителя

Два жителя курского Хомутовского района получили множественные осколочные ранения в результате атаки дрона ВСУ на частный дом, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T10:27:00+03:00

2025-07-29T10:27:00+03:00

2025-07-29T10:40:00+03:00

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вооруженные силы украины

курская область

происшествия

александр хинштейн

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КУРСК, 29 июл - РИА Новости. Два жителя курского Хомутовского района получили множественные осколочные ранения в результате атаки дрона ВСУ на частный дом, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн."Сегодня рано утром украинский FPV-дрон совершил атаку на частный дом в посёлке Культпросвет Хомутовского района. В результате атаки произошло возгорание дома. К сожалению, пострадали два жителя. У 26-летнего молодого человека минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения лица, грудной клетки, живота, спины, конечностей, перелом левой лопатки", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Он добавил, что у 25-летней девушки минно-взрывная травма, а также множественные осколочные ранения рук и ног."Пострадавшие доставлены в больницу и находятся под присмотром врачей. Желаю им скорейшей поправки!", - добавил врио губернатора региона.

https://ria.ru/20250729/vsu--2032065643.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, курская область, происшествия, александр хинштейн