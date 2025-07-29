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При атаке ВСУ в Белгородской области погиб мужчина
При атаке ВСУ в Белгородской области погиб мужчина - РИА Новости, 29.07.2025
При атаке ВСУ в Белгородской области погиб мужчина
Украинский дрон атаковал движущийся автомобиль в Валуйском округе Белгородской области, от полученных ранений в больнице скончался мужчина, его супруга ранена,... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T09:47:00+03:00
2025-07-29T09:47:00+03:00
2025-07-29T10:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Украинский дрон атаковал движущийся автомобиль в Валуйском округе Белгородской области, от полученных ранений в больнице скончался мужчина, его супруга ранена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В хуторе Леоновка Валуйского округа дрон атаковал движущийся автомобиль. Мужчину в крайне тяжёлом состоянии доставили в Валуйскую центральную районную больницу. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось… От лица всех жителей области и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что супруга погибшего мужчины получила баротравму. После оказанной медицинской помощи лечение будет проходить амбулаторно. У транспортного средства выбиты стёкла и посечён кузов, уточнил глава области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков
При атаке ВСУ в Белгородской области погиб мужчина
При атаке ВСУ в Валуйском округе Белгородской области погиб мужчина