https://ria.ru/20250729/vsu--2032075889.html

При атаке ВСУ в Белгородской области погиб мужчина

При атаке ВСУ в Белгородской области погиб мужчина - РИА Новости, 29.07.2025

При атаке ВСУ в Белгородской области погиб мужчина

Украинский дрон атаковал движущийся автомобиль в Валуйском округе Белгородской области, от полученных ранений в больнице скончался мужчина, его супруга ранена,... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T09:47:00+03:00

2025-07-29T09:47:00+03:00

2025-07-29T10:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Украинский дрон атаковал движущийся автомобиль в Валуйском округе Белгородской области, от полученных ранений в больнице скончался мужчина, его супруга ранена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В хуторе Леоновка Валуйского округа дрон атаковал движущийся автомобиль. Мужчину в крайне тяжёлом состоянии доставили в Валуйскую центральную районную больницу. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось… От лица всех жителей области и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что супруга погибшего мужчины получила баротравму. После оказанной медицинской помощи лечение будет проходить амбулаторно. У транспортного средства выбиты стёкла и посечён кузов, уточнил глава области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков