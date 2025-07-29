https://ria.ru/20250729/vsu--2032065974.html

При украинском обстреле в Белгородской области пострадала женщина

При украинском обстреле в Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 29.07.2025

При украинском обстреле в Белгородской области пострадала женщина

Женщина ранена в Краснояружском районе Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ на частный дом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T08:15:00+03:00

2025-07-29T08:15:00+03:00

2025-07-29T08:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Женщина ранена в Краснояружском районе Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ на частный дом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района в результате атаки беспилотника ВСУ на частный дом ранена женщина. Пострадавшую доставили в Краснояружскую ЦРБ. Медики диагностировали у неё минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения рук. После оказания необходимой помощи она переведена в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что в результате взрыва дом получил повреждения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков