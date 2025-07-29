https://ria.ru/20250729/vsu--2032065974.html
При украинском обстреле в Белгородской области пострадала женщина
При украинском обстреле в Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 29.07.2025
При украинском обстреле в Белгородской области пострадала женщина
Женщина ранена в Краснояружском районе Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ на частный дом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T08:15:00+03:00
2025-07-29T08:15:00+03:00
2025-07-29T08:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
БЕЛГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Женщина ранена в Краснояружском районе Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ на частный дом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района в результате атаки беспилотника ВСУ на частный дом ранена женщина. Пострадавшую доставили в Краснояружскую ЦРБ. Медики диагностировали у неё минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения рук. После оказания необходимой помощи она переведена в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что в результате взрыва дом получил повреждения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков
При украинском обстреле в Белгородской области пострадала женщина
При обстреле ВСУ в Краснояружском районе Белгородской области пострадала женщина