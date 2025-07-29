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Врач рассказала, когда нужно задуматься о "здоровом долголетии" - РИА Новости, 29.07.2025
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16:14 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/vrach-2032157298.html
Врач рассказала, когда нужно задуматься о "здоровом долголетии"
Врач рассказала, когда нужно задуматься о "здоровом долголетии" - РИА Новости, 29.07.2025
Врач рассказала, когда нужно задуматься о "здоровом долголетии"
Физиологические основания того, как будет протекать старение у человека в будущем, закладываются внутриутробно, заявила заместитель директора по трансляционной... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T16:14:00+03:00
2025-07-29T16:14:00+03:00
общество
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Физиологические основания того, как будет протекать старение у человека в будущем, закладываются внутриутробно, заявила заместитель директора по трансляционной медицине РНИМУ имени Пирогова Ирина Стражеско. "Когда нужно задуматься о "здоровом долголетии"? Строго говоря, задуматься должна мама во время беременности о здоровом долголетии своего будущего ребенка, потому что физиологические основания того, как будет протекать старение у человека, закладываются внутриутробно. В зависимости от того, какое здоровье у мамы, как протекал этот внутриутробный период развития, будет зависеть скорость старения в дальнейшем", - сказала Стражеско во время презентации исследования по оценке социальных эффектов проекта "Московское долголетие" в пресс-центре "Россия сегодня". Она отметила, что заметный рост биомаркеров (показателей - ред.) старения начинается в 40 лет. "То есть по объективным показателям и по субъективной оценке участников исследований, в 40 лет люди уже начинают ощущать функциональные дефициты. У них снижается выносливость, ухудшается сон, повышается восприимчивость к стрессу, они больше болеют. То есть они сами отмечают, что что-то со здоровьем уже не так", - добавила Стражеско. Он уточнила, что в связи с этим не позже 40 лет человеку нужно задуматься о скорости своего старения, нужно её узнать и попытаться замедлить, чтобы предупредить все последствия. Для этого есть инструменты, называющиеся калькуляторами биологического возраста.
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общество, российский медицинский университет имени н. и. пирогова
Общество, Российский медицинский университет имени Н. И. Пирогова
Врач рассказала, когда нужно задуматься о "здоровом долголетии"

Врач Стражеско: физиологические основания старения закладываются внутриутробно

© Depositphotos.com / alexrathsУход за пожилой женщиной
Уход за пожилой женщиной - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Depositphotos.com / alexraths
Уход за пожилой женщиной . Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Физиологические основания того, как будет протекать старение у человека в будущем, закладываются внутриутробно, заявила заместитель директора по трансляционной медицине РНИМУ имени Пирогова Ирина Стражеско.
"Когда нужно задуматься о "здоровом долголетии"? Строго говоря, задуматься должна мама во время беременности о здоровом долголетии своего будущего ребенка, потому что физиологические основания того, как будет протекать старение у человека, закладываются внутриутробно. В зависимости от того, какое здоровье у мамы, как протекал этот внутриутробный период развития, будет зависеть скорость старения в дальнейшем", - сказала Стражеско во время презентации исследования по оценке социальных эффектов проекта "Московское долголетие" в пресс-центре "Россия сегодня".
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Она отметила, что заметный рост биомаркеров (показателей - ред.) старения начинается в 40 лет.
"То есть по объективным показателям и по субъективной оценке участников исследований, в 40 лет люди уже начинают ощущать функциональные дефициты. У них снижается выносливость, ухудшается сон, повышается восприимчивость к стрессу, они больше болеют. То есть они сами отмечают, что что-то со здоровьем уже не так", - добавила Стражеско.
Он уточнила, что в связи с этим не позже 40 лет человеку нужно задуматься о скорости своего старения, нужно её узнать и попытаться замедлить, чтобы предупредить все последствия. Для этого есть инструменты, называющиеся калькуляторами биологического возраста.
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ОбществоРоссийский медицинский университет имени Н. И. Пирогова
 
 
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