https://ria.ru/20250729/vrach-2032157298.html

Врач рассказала, когда нужно задуматься о "здоровом долголетии"

Врач рассказала, когда нужно задуматься о "здоровом долголетии" - РИА Новости, 29.07.2025

Врач рассказала, когда нужно задуматься о "здоровом долголетии"

Физиологические основания того, как будет протекать старение у человека в будущем, закладываются внутриутробно, заявила заместитель директора по трансляционной... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T16:14:00+03:00

2025-07-29T16:14:00+03:00

2025-07-29T16:14:00+03:00

общество

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Физиологические основания того, как будет протекать старение у человека в будущем, закладываются внутриутробно, заявила заместитель директора по трансляционной медицине РНИМУ имени Пирогова Ирина Стражеско. "Когда нужно задуматься о "здоровом долголетии"? Строго говоря, задуматься должна мама во время беременности о здоровом долголетии своего будущего ребенка, потому что физиологические основания того, как будет протекать старение у человека, закладываются внутриутробно. В зависимости от того, какое здоровье у мамы, как протекал этот внутриутробный период развития, будет зависеть скорость старения в дальнейшем", - сказала Стражеско во время презентации исследования по оценке социальных эффектов проекта "Московское долголетие" в пресс-центре "Россия сегодня". Она отметила, что заметный рост биомаркеров (показателей - ред.) старения начинается в 40 лет. "То есть по объективным показателям и по субъективной оценке участников исследований, в 40 лет люди уже начинают ощущать функциональные дефициты. У них снижается выносливость, ухудшается сон, повышается восприимчивость к стрессу, они больше болеют. То есть они сами отмечают, что что-то со здоровьем уже не так", - добавила Стражеско. Он уточнила, что в связи с этим не позже 40 лет человеку нужно задуматься о скорости своего старения, нужно её узнать и попытаться замедлить, чтобы предупредить все последствия. Для этого есть инструменты, называющиеся калькуляторами биологического возраста.

https://ria.ru/20250525/starenie-2018928721.html

https://ria.ru/20250523/starenie-2018567516.html

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общество, российский медицинский университет имени н. и. пирогова