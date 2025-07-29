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Врач рассказал, кто в зоне риска из-за жары - РИА Новости, 29.07.2025
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03:29 29.07.2025 (обновлено: 11:31 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/vrach-2032052892.html
Врач рассказал, кто в зоне риска из-за жары
Врач рассказал, кто в зоне риска из-за жары - РИА Новости, 29.07.2025
Врач рассказал, кто в зоне риска из-за жары
Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся в зоне риска из-за жары, особенно уязвимы пациенты с ишемической болезнью сердца, гипертонией, сердечной... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T03:29:00+03:00
2025-07-29T11:31:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся в зоне риска из-за жары, особенно уязвимы пациенты с ишемической болезнью сердца, гипертонией, сердечной недостаточностью и перенесшие инфаркт или инсульт, рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии Института материнства и детства Пироговского университета Минздрава России Федор Евдокимов. &quot;Жара представляет серьезную опасность для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), так как вызывает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что может привести к обострению хронических патологий&quot;, — сказал он.Собеседник агентства добавил, что в жаркую погоду у пациентов с ССЗ часто наблюдаются скачки артериального давления, учащение пульса, повышается риск тромбообразования из-за сгущения крови при обезвоживании, а также увеличивается вероятность теплового удара. "Особенно уязвимы пациенты с ишемической болезнью сердца, гипертонией, сердечной недостаточностью и перенесшие инфаркт или инсульт", — пояснил Евдокимов. По его словам, в жару безопасными часами являются время до 10 утра и после 18 вечера, а в период с 11 до 17 часов лучше находиться в прохладном помещении. При необходимости выхода на улицу в дневное время нужно сократить время пребывания до 15-20 минут. "Крайне важно ежедневно контролировать ключевые показатели здоровья: измерять артериальное давление два-три раза в день, следить за частотой пульса, а если он превышает 90-100 ударов в минуту — срочно уйти в прохладу, отслеживать вес, так как резкие изменения могут свидетельствовать о задержке жидкости, и проверять наличие отеков на ногах", — уточнил он. Он отметил, что пациентам, принимающим диуретики, бета-блокаторы или другие сердечные препараты, необходимо проконсультироваться с врачом о возможной коррекции дозировки в жаркий период. "Тревожными симптомами, требующими немедленной медицинской помощи, являются: сильная головная боль со спутанностью сознания, давление выше 180/100 или ниже 90/60 миллиметров ртутного столба, появление одышки, боли в груди, нарушений ритма сердца, а также отсутствие мочеиспускания более шести часов", — пояснил специалист.
https://ria.ru/20250726/vrach-2031554806.html
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здоровье - общество, россия
Здоровье - Общество, Россия
Врач рассказал, кто в зоне риска из-за жары

Врач Евдокимов: люди с гипертонией находятся в зоне риска из-за жары

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся в зоне риска из-за жары, особенно уязвимы пациенты с ишемической болезнью сердца, гипертонией, сердечной недостаточностью и перенесшие инфаркт или инсульт, рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии Института материнства и детства Пироговского университета Минздрава России Федор Евдокимов.
«

"Жара представляет серьезную опасность для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), так как вызывает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что может привести к обострению хронических патологий", — сказал он.

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Собеседник агентства добавил, что в жаркую погоду у пациентов с ССЗ часто наблюдаются скачки артериального давления, учащение пульса, повышается риск тромбообразования из-за сгущения крови при обезвоживании, а также увеличивается вероятность теплового удара.
"Особенно уязвимы пациенты с ишемической болезнью сердца, гипертонией, сердечной недостаточностью и перенесшие инфаркт или инсульт", — пояснил Евдокимов.
По его словам, в жару безопасными часами являются время до 10 утра и после 18 вечера, а в период с 11 до 17 часов лучше находиться в прохладном помещении. При необходимости выхода на улицу в дневное время нужно сократить время пребывания до 15-20 минут.
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"Крайне важно ежедневно контролировать ключевые показатели здоровья: измерять артериальное давление два-три раза в день, следить за частотой пульса, а если он превышает 90-100 ударов в минуту — срочно уйти в прохладу, отслеживать вес, так как резкие изменения могут свидетельствовать о задержке жидкости, и проверять наличие отеков на ногах", — уточнил он.
Он отметил, что пациентам, принимающим диуретики, бета-блокаторы или другие сердечные препараты, необходимо проконсультироваться с врачом о возможной коррекции дозировки в жаркий период.
"Тревожными симптомами, требующими немедленной медицинской помощи, являются: сильная головная боль со спутанностью сознания, давление выше 180/100 или ниже 90/60 миллиметров ртутного столба, появление одышки, боли в груди, нарушений ритма сердца, а также отсутствие мочеиспускания более шести часов", — пояснил специалист.
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