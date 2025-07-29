https://ria.ru/20250729/vrach-2032052892.html

Врач рассказал, кто в зоне риска из-за жары

Врач рассказал, кто в зоне риска из-за жары - РИА Новости, 29.07.2025

Врач рассказал, кто в зоне риска из-за жары

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся в зоне риска из-за жары, особенно уязвимы пациенты с ишемической болезнью сердца, гипертонией, сердечной... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T03:29:00+03:00

2025-07-29T03:29:00+03:00

2025-07-29T11:31:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся в зоне риска из-за жары, особенно уязвимы пациенты с ишемической болезнью сердца, гипертонией, сердечной недостаточностью и перенесшие инфаркт или инсульт, рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии Института материнства и детства Пироговского университета Минздрава России Федор Евдокимов. "Жара представляет серьезную опасность для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), так как вызывает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что может привести к обострению хронических патологий", — сказал он.Собеседник агентства добавил, что в жаркую погоду у пациентов с ССЗ часто наблюдаются скачки артериального давления, учащение пульса, повышается риск тромбообразования из-за сгущения крови при обезвоживании, а также увеличивается вероятность теплового удара. "Особенно уязвимы пациенты с ишемической болезнью сердца, гипертонией, сердечной недостаточностью и перенесшие инфаркт или инсульт", — пояснил Евдокимов. По его словам, в жару безопасными часами являются время до 10 утра и после 18 вечера, а в период с 11 до 17 часов лучше находиться в прохладном помещении. При необходимости выхода на улицу в дневное время нужно сократить время пребывания до 15-20 минут. "Крайне важно ежедневно контролировать ключевые показатели здоровья: измерять артериальное давление два-три раза в день, следить за частотой пульса, а если он превышает 90-100 ударов в минуту — срочно уйти в прохладу, отслеживать вес, так как резкие изменения могут свидетельствовать о задержке жидкости, и проверять наличие отеков на ногах", — уточнил он. Он отметил, что пациентам, принимающим диуретики, бета-блокаторы или другие сердечные препараты, необходимо проконсультироваться с врачом о возможной коррекции дозировки в жаркий период. "Тревожными симптомами, требующими немедленной медицинской помощи, являются: сильная головная боль со спутанностью сознания, давление выше 180/100 или ниже 90/60 миллиметров ртутного столба, появление одышки, боли в груди, нарушений ритма сердца, а также отсутствие мочеиспускания более шести часов", — пояснил специалист.

https://ria.ru/20250726/vrach-2031554806.html

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здоровье - общество, россия