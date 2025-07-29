https://ria.ru/20250729/vrach-2032052622.html

Громкий звук может привести к мгновенной потере слуха, предупредил врач

Громкий звук может привести к мгновенной потере слуха, предупредил врач - РИА Новости, 29.07.2025

Громкий звук может привести к мгновенной потере слуха, предупредил врач

Громкий звук, как взрыв или выстрел, может привести к острой акустической травме и, как следствие, мгновенной потере слуха, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T03:11:00+03:00

2025-07-29T03:11:00+03:00

2025-07-29T03:11:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Громкий звук, как взрыв или выстрел, может привести к острой акустической травме и, как следствие, мгновенной потере слуха, рассказал РИА Новости врач-оториноларинголог, пластический хирург Владимир Беликов. "Одной из причин потери слуха является воздействие шума. Сам шум как фактор потери слуха обладает двумя характеристиками - частота и громкость. Звуки на высокой частоте более опасны для слуха, чем звуки на низкой частоте. Постоянное воздействие высокочастотного звука может привести не только к ухудшению слуха, но и вызывать головные боли, головокружение, усталость и проблемы со сном. Однократное воздействие очень громкого звука - например, взрыва или выстрела - может вызвать острую акустическую травму и мгновенную потерю слуха", - сказал он. Беликов отметил, что для слуха опасно и длительное воздействие шума - например, работа в шумном месте или на производстве, прослушивание телевизора или музыки в наушниках в метро на высокой громкости. "Это может привести к возникновению постоянной потери слуха из-за повреждения нервных клеток", - пояснил врач. Компенсировать потерю слуха, которая вызвана воздействием шума, невозможно ни консервативным лечением, ни хирургическим путем, подчеркнул врач. "Люди с пониженным вследствие воздействия шума слухом могут жаловаться на то, что на рабочем месте им приходится либо кричать при разговоре, либо, наоборот, переспрашивать. Они могут ощущать шум в ушах, ухудшение слуха после работы, а также жаловаться на ощущение наполненности в ухе", - добавил Беликов.

https://ria.ru/20250728/vrach-2031819531.html

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