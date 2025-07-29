https://ria.ru/20250729/volodin-2032095691.html

Путин встроил парламент в повестку развития России, заявил Володин

Путин встроил парламент в повестку развития России, заявил Володин - РИА Новости, 29.07.2025

Путин встроил парламент в повестку развития России, заявил Володин

Президент РФ Владимир Путин не только повысил роль парламента, но и встроил его в повестку развития России, это серьезный вклад в повышение эффективности... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T11:36:00+03:00

2025-07-29T11:36:00+03:00

2025-07-29T11:36:00+03:00

госдума рф

вячеслав володин

россия

политика

владимир путин

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не только повысил роль парламента, но и встроил его в повестку развития России, это серьезный вклад в повышение эффективности органов власти, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Президент не только повысил роль парламента, но и, самое главное, встроил его в повестку развития страны. Это очень серьезный вклад в повышение эффективности органов власти", - сказал Володин, его слова опубликованы в Telegram-канале Госдумы. Володин добавил, что президент РФ Владимир Путин таким образом создает сильные институты. "Кто из глав государства отдавал и делился полномочиями? Не было в истории такого человека, кроме Путина", - подчеркнул Володин.

https://ria.ru/20250723/putin-2030821297.html

https://ria.ru/20250717/gosduma-2029704540.html

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госдума рф, вячеслав володин, россия, политика, владимир путин