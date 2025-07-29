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Путин встроил парламент в повестку развития России, заявил Володин - РИА Новости, 29.07.2025
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11:36 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/volodin-2032095691.html
Путин встроил парламент в повестку развития России, заявил Володин
Путин встроил парламент в повестку развития России, заявил Володин - РИА Новости, 29.07.2025
Путин встроил парламент в повестку развития России, заявил Володин
Президент РФ Владимир Путин не только повысил роль парламента, но и встроил его в повестку развития России, это серьезный вклад в повышение эффективности... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T11:36:00+03:00
2025-07-29T11:36:00+03:00
госдума рф
вячеслав володин
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не только повысил роль парламента, но и встроил его в повестку развития России, это серьезный вклад в повышение эффективности органов власти, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Президент не только повысил роль парламента, но и, самое главное, встроил его в повестку развития страны. Это очень серьезный вклад в повышение эффективности органов власти", - сказал Володин, его слова опубликованы в Telegram-канале Госдумы. Володин добавил, что президент РФ Владимир Путин таким образом создает сильные институты. "Кто из глав государства отдавал и делился полномочиями? Не было в истории такого человека, кроме Путина", - подчеркнул Володин.
https://ria.ru/20250723/putin-2030821297.html
https://ria.ru/20250717/gosduma-2029704540.html
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госдума рф, вячеслав володин, россия, политика, владимир путин
Госдума РФ, Вячеслав Володин, Россия, Политика, Владимир Путин
Путин встроил парламент в повестку развития России, заявил Володин

Володин: Путин повысил роль парламента и встроил его в повестку развития РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не только повысил роль парламента, но и встроил его в повестку развития России, это серьезный вклад в повышение эффективности органов власти, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Президент не только повысил роль парламента, но и, самое главное, встроил его в повестку развития страны. Это очень серьезный вклад в повышение эффективности органов власти", - сказал Володин, его слова опубликованы в Telegram-канале Госдумы.
Выступление председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина на последнем пленарном заседании весенней сессии Государственной Думы РФ. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Володин рассказал о разговоре с Путиным
23 июля, 12:59
Володин добавил, что президент РФ Владимир Путин таким образом создает сильные институты.
"Кто из глав государства отдавал и делился полномочиями? Не было в истории такого человека, кроме Путина", - подчеркнул Володин.
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Володин рассказал о законодательном обеспечении послания Путина
17 июля, 14:39
 
Госдума РФВячеслав ВолодинРоссияПолитикаВладимир Путин
 
 
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