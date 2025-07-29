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Володин назвал участников СВО лучшей частью общества - РИА Новости, 29.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:19 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/volodin-2032092824.html
Володин назвал участников СВО лучшей частью общества
Володин назвал участников СВО лучшей частью общества - РИА Новости, 29.07.2025
Володин назвал участников СВО лучшей частью общества
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что участники спецоперации - лучшая часть российского общества, это особые люди и часть новой элиты. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T11:19:00+03:00
2025-07-29T11:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
вячеслав володин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что участники спецоперации - лучшая часть российского общества, это особые люди и часть новой элиты. "Участники специальной военной операции - люди, которые приняли решение защищать страну. Такая возможность есть у всех. Это выбор. Лучшая часть нашего общества - наши солдаты и офицеры. Они могут совершать поступки, жертвуя собой, подвергая рискам свою жизнь во имя страны, её граждан. И, конечно, это особые люди", - сказал Володин на видео, которое опубликовано в его Telegram-канале. По словам председателя Госдумы, надо сделать всё, чтобы они ни в чём не нуждались, - так же, как и их семьи. "Когда мы говорим о новой элите: те, кто сегодня защищает нас, - её часть. Им поклон, слова благодарности. Все мы перед ними в долгу", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20250701/vystavka-2026575618.html
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вячеслав володин, госдума рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Володин назвал участников СВО лучшей частью общества

Володин назвал участников СВО частью новой элиты

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что участники спецоперации - лучшая часть российского общества, это особые люди и часть новой элиты.
"Участники специальной военной операции - люди, которые приняли решение защищать страну. Такая возможность есть у всех. Это выбор. Лучшая часть нашего общества - наши солдаты и офицеры. Они могут совершать поступки, жертвуя собой, подвергая рискам свою жизнь во имя страны, её граждан. И, конечно, это особые люди", - сказал Володин на видео, которое опубликовано в его Telegram-канале.
По словам председателя Госдумы, надо сделать всё, чтобы они ни в чём не нуждались, - так же, как и их семьи.
"Когда мы говорим о новой элите: те, кто сегодня защищает нас, - её часть. Им поклон, слова благодарности. Все мы перед ними в долгу", - добавил парламентарий.
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Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ВолодинГосдума РФОбщество
 
 
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