https://ria.ru/20250729/volodin-2032092824.html

Володин назвал участников СВО лучшей частью общества

Володин назвал участников СВО лучшей частью общества - РИА Новости, 29.07.2025

Володин назвал участников СВО лучшей частью общества

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что участники спецоперации - лучшая часть российского общества, это особые люди и часть новой элиты. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T11:19:00+03:00

2025-07-29T11:19:00+03:00

2025-07-29T11:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

вячеслав володин

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019726835_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_5ce48b09d12ed4aad50ffb3396c42133.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что участники спецоперации - лучшая часть российского общества, это особые люди и часть новой элиты. "Участники специальной военной операции - люди, которые приняли решение защищать страну. Такая возможность есть у всех. Это выбор. Лучшая часть нашего общества - наши солдаты и офицеры. Они могут совершать поступки, жертвуя собой, подвергая рискам свою жизнь во имя страны, её граждан. И, конечно, это особые люди", - сказал Володин на видео, которое опубликовано в его Telegram-канале. По словам председателя Госдумы, надо сделать всё, чтобы они ни в чём не нуждались, - так же, как и их семьи. "Когда мы говорим о новой элите: те, кто сегодня защищает нас, - её часть. Им поклон, слова благодарности. Все мы перед ними в долгу", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20250701/vystavka-2026575618.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вячеслав володин, госдума рф, общество