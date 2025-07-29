https://ria.ru/20250729/volodin-2032092824.html
Володин назвал участников СВО лучшей частью общества
Володин назвал участников СВО лучшей частью общества - РИА Новости, 29.07.2025
Володин назвал участников СВО лучшей частью общества
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что участники спецоперации - лучшая часть российского общества, это особые люди и часть новой элиты. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T11:19:00+03:00
2025-07-29T11:19:00+03:00
2025-07-29T11:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
вячеслав володин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что участники спецоперации - лучшая часть российского общества, это особые люди и часть новой элиты. "Участники специальной военной операции - люди, которые приняли решение защищать страну. Такая возможность есть у всех. Это выбор. Лучшая часть нашего общества - наши солдаты и офицеры. Они могут совершать поступки, жертвуя собой, подвергая рискам свою жизнь во имя страны, её граждан. И, конечно, это особые люди", - сказал Володин на видео, которое опубликовано в его Telegram-канале. По словам председателя Госдумы, надо сделать всё, чтобы они ни в чём не нуждались, - так же, как и их семьи. "Когда мы говорим о новой элите: те, кто сегодня защищает нас, - её часть. Им поклон, слова благодарности. Все мы перед ними в долгу", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20250701/vystavka-2026575618.html
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вячеслав володин, госдума рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Володин назвал участников СВО лучшей частью общества
Володин назвал участников СВО частью новой элиты
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что участники спецоперации - лучшая часть российского общества, это особые люди и часть новой элиты.
"Участники специальной военной операции - люди, которые приняли решение защищать страну. Такая возможность есть у всех. Это выбор. Лучшая часть нашего общества - наши солдаты и офицеры. Они могут совершать поступки, жертвуя собой, подвергая рискам свою жизнь во имя страны, её граждан. И, конечно, это особые люди", - сказал Володин на видео, которое опубликовано в его Telegram-канале.
По словам председателя Госдумы, надо сделать всё, чтобы они ни в чём не нуждались, - так же, как и их семьи.
"Когда мы говорим о новой элите: те, кто сегодня защищает нас, - её часть. Им поклон, слова благодарности. Все мы перед ними в долгу", - добавил парламентарий.