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ВСУ перебросили в Степногорск элитное подразделение БПЛА, сообщил Рогов - РИА Новости, 29.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:20 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/vojska-2032198184.html
ВСУ перебросили в Степногорск элитное подразделение БПЛА, сообщил Рогов
ВСУ перебросили в Степногорск элитное подразделение БПЛА, сообщил Рогов - РИА Новости, 29.07.2025
ВСУ перебросили в Степногорск элитное подразделение БПЛА, сообщил Рогов
Украинские войска в спешке перебросили на линию боевого соприкосновения в населенный пункт Степногорск Запорожской области часть элитного подразделения БПЛА... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T18:20:00+03:00
2025-07-29T18:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
запорожье
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска в спешке перебросили на линию боевого соприкосновения в населенный пункт Степногорск Запорожской области часть элитного подразделения БПЛА "Птицы Мадьяра", сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Во вторник Рогов объявил, что российские войска зашли в Степногорск на запорожской линии фронта, начались бои за его освобождение. "Противник, видя, как неутешительно для него развивается ситуация, в спешке для удержания Степногорска перебросил на запорожскую линию фронта часть элитного подразделения БПЛА "Птицы Мадьяра", - сказал агентству Рогов. Степногорск находится на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы по направлению к городу Запорожье. Бои сюда перекинулись после освобождения российскими подразделениями группировки войск "Днепр" села Каменское. Запорожская область - регион Российской Федерации, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250728/spetsoperatsiya-2031823091.html
https://ria.ru/20250729/vsu-2032088612.html
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безопасность, запорожская область, россия, запорожье, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Запорожье, Владимир Рогов
ВСУ перебросили в Степногорск элитное подразделение БПЛА, сообщил Рогов

Рогов: ВСУ в спешке перебросили в Степногорск часть элитного подразделения БПЛА

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба яга - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска в спешке перебросили на линию боевого соприкосновения в населенный пункт Степногорск Запорожской области часть элитного подразделения БПЛА "Птицы Мадьяра", сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Во вторник Рогов объявил, что российские войска зашли в Степногорск на запорожской линии фронта, начались бои за его освобождение.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Дроноводы уничтожили роботизированные платформы ВСУ у Константиновки
28 июля, 05:08
"Противник, видя, как неутешительно для него развивается ситуация, в спешке для удержания Степногорска перебросил на запорожскую линию фронта часть элитного подразделения БПЛА "Птицы Мадьяра", - сказал агентству Рогов.
Степногорск находится на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы по направлению к городу Запорожье. Бои сюда перекинулись после освобождения российскими подразделениями группировки войск "Днепр" села Каменское.
Запорожская область - регион Российской Федерации, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьРоссияЗапорожьеВладимир Рогов
 
 
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