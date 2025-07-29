https://ria.ru/20250729/veterinary-2032211132.html

Ветеринары Подмосковья проведут более 340 выездных вакцинаций в августе

Ветеринары Подмосковья проведут более 340 выездных вакцинаций в августе - РИА Новости, 29.07.2025

Ветеринары Подмосковья проведут более 340 выездных вакцинаций в августе

Мобильные бригады ветеринаров совершат в августе 341 выезд в отдаленные населенные пункты, садовые товарищества и деревни Подмосковья, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T18:52:00+03:00

2025-07-29T18:52:00+03:00

2025-07-29T18:52:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мобильные бригады ветеринаров совершат в августе 341 выезд в отдаленные населенные пункты, садовые товарищества и деревни Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. "Особенно удобен этот формат тем, кому далеко или неудобно добираться до городских офисов госветслужбы – все процедуры проводятся прямо в специально оборудованных мобильных офисах", – говорится в сообщении. По данным ведомства, в ветпунктах можно бесплатно вакцинировать питомцев от бешенства препаратом "Рабикан". Платно доступны комплексные вакцины от других опасных заболеваний – их подбирают индивидуально с учетом вида, возраста и особенностей питомца. У специалистов можно будет также зарегистрировать животное в региональном реестре – эта процедура является обязательной для всех собак, включая щенков старше 3 месяцев. Во время приема специалисты проводят чипирование животных и дают консультации по уходу и содержанию. С графиком и датами проведения выездных вакцинаций в августе можно ознакомиться на интерактивной карте. Так, 1 августа ветеринары будут принимать питомцев в городском округе Коломна: с 09:30 до 10:30 – в селе Никульское возле детской площадки, с 11:40 до 12:30 – в деревне Настасьино, а также 2 августа – в селе Непецино с 09:30 до 10:10 возле поликлиники.

https://ria.ru/20250729/vorobev-2032205325.html

https://ria.ru/20250729/podmoskove-2032197828.html

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московская область (подмосковье), ветеринария