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Ветеран Великой Отечественной войны умер в Самаре на 101-м году жизни - РИА Новости, 29.07.2025
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20:38 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/veteran-2032226036.html
Ветеран Великой Отечественной войны умер в Самаре на 101-м году жизни
Ветеран Великой Отечественной войны умер в Самаре на 101-м году жизни - РИА Новости, 29.07.2025
Ветеран Великой Отечественной войны умер в Самаре на 101-м году жизни
Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Самары Александр Любимов умер во вторник на 101-м году, сообщил мэр города Иван Носков в своем... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T20:38:00+03:00
2025-07-29T20:38:00+03:00
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САМАРА, 29 июл - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Самары Александр Любимов умер во вторник на 101-м году, сообщил мэр города Иван Носков в своем Telegram-канале. "Сегодня на 101 году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Самары Александр Владимирович Любимов. Еще в апреле, накануне Дня Победы, мы виделись с ним – я вручал тогда ветеранам удостоверения Почетных граждан Самары. Отметил про себя, насколько стойкие и мужественные люди наши ветераны-фронтовики. Потеря каждого из них – невосполнима", - написал глава города. Носков выразил соболезнования родным и близким ветерана. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале также выразил соболезнования в связи со смертью ветерана, назвав его светлым, скромным, интеллигентным и сильным человеком. "Мы познакомились зимой, и это была одна из тех встреч, которые остаются в памяти навсегда", - отметил глава региона. Любимов родился в Челябинской области, вскоре семья переехала в Куйбышев (сейчас - Самара). Ветеран участвовал в Выборгско-Петрозаводской операции в Карелии, в боях на территории Румынии, Венгрии и Австрии. День Победы Любимов встретил в городе Винер-Нойштадт в Австрии. После войны ветеран учился на военного переводчика и служил в разведке. Он вернулся в Куйбышев в 1956 году и посвятил свою жизнь строительству: участвовал в создании Байкало-Амурской магистрали, Саяно-Шушенской ГЭС, завода "КамАЗ" и других важных объектов. За мужество и героизм Любимов был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги" и "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
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самара, куйбышев, александр любимов, вячеслав федорищев, общество
Самара, Куйбышев, Александр Любимов, Вячеслав Федорищев, Общество
Ветеран Великой Отечественной войны умер в Самаре на 101-м году жизни

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Любимов умер на 101-м году жизни

© Фото : пресс-служба главы СамарыВетеран Великой Отечественной войны Александр Любимов
Ветеран Великой Отечественной войны Александр Любимов - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Фото : пресс-служба главы Самары
Ветеран Великой Отечественной войны Александр Любимов. Архивное фото
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САМАРА, 29 июл - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Самары Александр Любимов умер во вторник на 101-м году, сообщил мэр города Иван Носков в своем Telegram-канале.
"Сегодня на 101 году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Самары Александр Владимирович Любимов. Еще в апреле, накануне Дня Победы, мы виделись с ним – я вручал тогда ветеранам удостоверения Почетных граждан Самары. Отметил про себя, насколько стойкие и мужественные люди наши ветераны-фронтовики. Потеря каждого из них – невосполнима", - написал глава города.
Носков выразил соболезнования родным и близким ветерана.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале также выразил соболезнования в связи со смертью ветерана, назвав его светлым, скромным, интеллигентным и сильным человеком. "Мы познакомились зимой, и это была одна из тех встреч, которые остаются в памяти навсегда", - отметил глава региона.
Любимов родился в Челябинской области, вскоре семья переехала в Куйбышев (сейчас - Самара). Ветеран участвовал в Выборгско-Петрозаводской операции в Карелии, в боях на территории Румынии, Венгрии и Австрии. День Победы Любимов встретил в городе Винер-Нойштадт в Австрии.
После войны ветеран учился на военного переводчика и служил в разведке. Он вернулся в Куйбышев в 1956 году и посвятил свою жизнь строительству: участвовал в создании Байкало-Амурской магистрали, Саяно-Шушенской ГЭС, завода "КамАЗ" и других важных объектов.
За мужество и героизм Любимов был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги" и "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
 
СамараКуйбышевАлександр ЛюбимовВячеслав ФедорищевОбщество
 
 
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