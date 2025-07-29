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Ветеран Великой Отечественной войны умер в Самаре на 101-м году жизни

Ветеран Великой Отечественной войны умер в Самаре на 101-м году жизни - РИА Новости, 29.07.2025

Ветеран Великой Отечественной войны умер в Самаре на 101-м году жизни

Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Самары Александр Любимов умер во вторник на 101-м году, сообщил мэр города Иван Носков в своем... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T20:38:00+03:00

2025-07-29T20:38:00+03:00

2025-07-29T20:38:00+03:00

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САМАРА, 29 июл - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Самары Александр Любимов умер во вторник на 101-м году, сообщил мэр города Иван Носков в своем Telegram-канале. "Сегодня на 101 году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Самары Александр Владимирович Любимов. Еще в апреле, накануне Дня Победы, мы виделись с ним – я вручал тогда ветеранам удостоверения Почетных граждан Самары. Отметил про себя, насколько стойкие и мужественные люди наши ветераны-фронтовики. Потеря каждого из них – невосполнима", - написал глава города. Носков выразил соболезнования родным и близким ветерана. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале также выразил соболезнования в связи со смертью ветерана, назвав его светлым, скромным, интеллигентным и сильным человеком. "Мы познакомились зимой, и это была одна из тех встреч, которые остаются в памяти навсегда", - отметил глава региона. Любимов родился в Челябинской области, вскоре семья переехала в Куйбышев (сейчас - Самара). Ветеран участвовал в Выборгско-Петрозаводской операции в Карелии, в боях на территории Румынии, Венгрии и Австрии. День Победы Любимов встретил в городе Винер-Нойштадт в Австрии. После войны ветеран учился на военного переводчика и служил в разведке. Он вернулся в Куйбышев в 1956 году и посвятил свою жизнь строительству: участвовал в создании Байкало-Амурской магистрали, Саяно-Шушенской ГЭС, завода "КамАЗ" и других важных объектов. За мужество и героизм Любимов был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги" и "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

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самара, куйбышев, александр любимов, вячеслав федорищев, общество