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Вертолет Ми-8 привлекли к тушению лесного пожара в Геленджике - РИА Новости, 29.07.2025
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15:06 29.07.2025 (обновлено: 15:07 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/vertolet--2032141547.html
Вертолет Ми-8 привлекли к тушению лесного пожара в Геленджике
Вертолет Ми-8 привлекли к тушению лесного пожара в Геленджике - РИА Новости, 29.07.2025
Вертолет Ми-8 привлекли к тушению лесного пожара в Геленджике
Вертолет Ми-8 МЧС России привлечен к тушению лесного пожара на площади 9 гектаров в городе-курорте Геленджике Краснодарского края, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T15:06:00+03:00
2025-07-29T15:07:00+03:00
геленджик
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
происшествия
краснодарский край
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России привлечен к тушению лесного пожара на площади 9 гектаров в городе-курорте Геленджике Краснодарского края, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Загорание лесной подстилки произошло в Геленджикском лесничестве. Предварительная площадь пожара – 9 гектаров", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что тушение осложняют труднодоступная гористая местность и жаркая сухая погода. Борьбу с огнем ведут 46 человек и 11 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.
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геленджик, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, происшествия, краснодарский край
Геленджик, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Происшествия, Краснодарский край
Вертолет Ми-8 привлекли к тушению лесного пожара в Геленджике

Вертолет Ми-8 МЧС России привлекли к тушению лесного пожара в Геленджике

© МЧС РоссииВертолет Ми-8 МЧС России во время тушения пожара
Вертолет Ми-8 МЧС России во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© МЧС России
Вертолет Ми-8 МЧС России во время тушения пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России привлечен к тушению лесного пожара на площади 9 гектаров в городе-курорте Геленджике Краснодарского края, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Загорание лесной подстилки произошло в Геленджикском лесничестве. Предварительная площадь пожара – 9 гектаров", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что тушение осложняют труднодоступная гористая местность и жаркая сухая погода. Борьбу с огнем ведут 46 человек и 11 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.
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Вчера, 14:42
 
ГеленджикРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШПроисшествияКраснодарский край
 
 
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