https://ria.ru/20250729/vertolet--2032141547.html

Вертолет Ми-8 привлекли к тушению лесного пожара в Геленджике

Вертолет Ми-8 привлекли к тушению лесного пожара в Геленджике - РИА Новости, 29.07.2025

Вертолет Ми-8 привлекли к тушению лесного пожара в Геленджике

Вертолет Ми-8 МЧС России привлечен к тушению лесного пожара на площади 9 гектаров в городе-курорте Геленджике Краснодарского края, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T15:06:00+03:00

2025-07-29T15:06:00+03:00

2025-07-29T15:07:00+03:00

геленджик

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России привлечен к тушению лесного пожара на площади 9 гектаров в городе-курорте Геленджике Краснодарского края, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Загорание лесной подстилки произошло в Геленджикском лесничестве. Предварительная площадь пожара – 9 гектаров", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что тушение осложняют труднодоступная гористая местность и жаркая сухая погода. Борьбу с огнем ведут 46 человек и 11 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.

https://ria.ru/20250729/pozhar-2032134468.html

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геленджик, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, происшествия, краснодарский край