https://ria.ru/20250729/vertolet--2032141547.html
Вертолет Ми-8 привлекли к тушению лесного пожара в Геленджике
Вертолет Ми-8 привлекли к тушению лесного пожара в Геленджике - РИА Новости, 29.07.2025
Вертолет Ми-8 привлекли к тушению лесного пожара в Геленджике
Вертолет Ми-8 МЧС России привлечен к тушению лесного пожара на площади 9 гектаров в городе-курорте Геленджике Краснодарского края, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T15:06:00+03:00
2025-07-29T15:06:00+03:00
2025-07-29T15:07:00+03:00
геленджик
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
происшествия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016210679_70:0:744:379_1920x0_80_0_0_fda08c6cb56d1b47a6f9e58a95c1193c.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России привлечен к тушению лесного пожара на площади 9 гектаров в городе-курорте Геленджике Краснодарского края, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Загорание лесной подстилки произошло в Геленджикском лесничестве. Предварительная площадь пожара – 9 гектаров", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что тушение осложняют труднодоступная гористая местность и жаркая сухая погода. Борьбу с огнем ведут 46 человек и 11 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.
https://ria.ru/20250729/pozhar-2032134468.html
геленджик
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016210679_214:0:719:379_1920x0_80_0_0_da67b76a47e6b38b4ac74181c2784ab8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геленджик, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, происшествия, краснодарский край
Геленджик, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Происшествия, Краснодарский край
Вертолет Ми-8 привлекли к тушению лесного пожара в Геленджике
Вертолет Ми-8 МЧС России привлекли к тушению лесного пожара в Геленджике