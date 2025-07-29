https://ria.ru/20250729/vaktsina-2032087248.html

В ФМБА рассказали об исследованиях вакцины от менингококка

В ФМБА рассказали об исследованиях вакцины от менингококка - РИА Новости, 29.07.2025

В ФМБА рассказали об исследованиях вакцины от менингококка

Отечественная вакцина от менингококка находится на этапе клинических исследований, к концу года планируется подача досье на ее регистрацию, ожидается, что она... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T10:50:00+03:00

2025-07-29T10:50:00+03:00

2025-07-29T10:50:00+03:00

здоровье - общество

россия

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

госдума рф

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Отечественная вакцина от менингококка находится на этапе клинических исследований, к концу года планируется подача досье на ее регистрацию, ожидается, что она будет доступна для применения в 2027 году, сообщило ФМБА. Ранее в Госдуме обсудили вопрос включения в Национальный календарь профилактических прививок вакцины от менингококковой инфекции. Для этого необходимо внести поправки в Федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". Как уточнили в ФМБА, это по решению министерства здравоохранения будет осуществлено, когда на рынке появится отечественная вакцина от менингококковой инфекции, производимая по полному циклу в России. "Разработанная Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток ФМБА России вакцина против менингококка производится на территории предприятия по полному циклу, начиная с этапа получения активной фармацевтической субстанции. На данный момент препарат находится на этапе клинических исследований, а уже к концу года планируется подача досье на регистрацию вакцины… Ожидается, что вакцина будет доступна для применения в 2027 году", - говорится в Telegram-канале агентства. Уточняется, что вакцина имеет уникальный состав, который включает серотипы A, C, Y, W, а также рекомбинантный компонент B, который вызывает тяжелый сепсис в 30% случаев заражения и является самым распространенным на территории России.

https://ria.ru/20250725/opukhol-2031301386.html

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здоровье - общество, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), госдума рф