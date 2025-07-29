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На Украине сотрудники военкомата избили мужчину при мобилизации
На Украине сотрудники военкомата избили мужчину при мобилизации - РИА Новости, 29.07.2025
На Украине сотрудники военкомата избили мужчину при мобилизации
Сотрудники военкомата избили мужчину при мобилизации в Хмельницком на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T22:34:00+03:00
2025-07-29T22:34:00+03:00
2025-07-29T22:34:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Сотрудники военкомата избили мужчину при мобилизации в Хмельницком на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Хмельницком сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) и полиции задержали мужчину, разбив ему лицо. Пострадавшему вызвали скорую, но после оказания медпомощи его все равно увезли в ТЦК", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
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украина, хмельницкий (город), дмитрий лубинец, страна.ua, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Хмельницкий (город), Дмитрий Лубинец, Страна.ua, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На Украине сотрудники военкомата избили мужчину при мобилизации
При мобилизации в Хмельницком сотрудники военкомата избили мужчину