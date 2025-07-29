https://ria.ru/20250729/ukraina-2032242299.html

На Украине сотрудники военкомата избили мужчину при мобилизации

На Украине сотрудники военкомата избили мужчину при мобилизации - РИА Новости, 29.07.2025

На Украине сотрудники военкомата избили мужчину при мобилизации

Сотрудники военкомата избили мужчину при мобилизации в Хмельницком на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T22:34:00+03:00

2025-07-29T22:34:00+03:00

2025-07-29T22:34:00+03:00

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хмельницкий (город)

дмитрий лубинец

страна.ua

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Сотрудники военкомата избили мужчину при мобилизации в Хмельницком на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Хмельницком сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) и полиции задержали мужчину, разбив ему лицо. Пострадавшему вызвали скорую, но после оказания медпомощи его все равно увезли в ТЦК", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.

https://ria.ru/20250718/podpole-2029831230.html

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украина, хмельницкий (город), дмитрий лубинец, страна.ua, вооруженные силы украины, верховная рада украины