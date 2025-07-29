Украине сообщили горькую правду после тайных переговоров о смене Зеленского
Скотт Риттер: Украина является заложницей западных государств
© AP Photo / Suzanne PlunkettВладимир Зеленский
© AP Photo / Suzanne Plunkett
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Отчет Службы внешней разведки о проведении секретных переговоров об отстранении Зеленского показывает, что Украина полностью зависит от западных держав, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер в эфире Sputnik.
"Это создает впечатление, что демократии на Украине не существует, что президента Украины выбирают иностранцы, чтобы он служил интересам иностранных правительств, а не интересам украинского народа. Поэтому я считаю, что этот отчет призван вызвать законную обеспокоенность внутри Украины среди населения по поводу их будущего и той роли, которую выборы играют в их будущем. Это без тени сомнения демонстрирует, что украинский народ находится в заложниках у иностранных держав, которые готовы пожертвовать украинскими людьми, украинской экономикой, украинской нацией ради интересов, которые не имеют ничего общего с выгодой для Украины", — сказал он.
В США вынесли суровый приговор Зеленскому
Вчера, 15:14
По словам аналитика, из доклада следует, что Валерий Залужный сменит Зеленского и сделает это по приказу США, Великобритании, Швейцарии — кого угодно, кроме самого украинского народа.
Ранее 29 июля пресс-бюро СВР сообщило, что представители США и Великобритании провели в Альпах встречу с высокопоставленными украинскими чиновниками, на которой обсудили замену Владимира Зеленского. В ней участвовали глава офиса Зеленского Андрей Ермак, руководитель ГУР Кирилл Буданов* и посол в Лондоне Валерий Залужный. По данным ведомства, американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть экс-главкома ВСУ Залужного на пост президента Украины, Ермак и Буданов* согласились с таким шагом.
Как отметили в СВР, соглашение о смене Зеленского проливает свет на подоплеку его попытки ограничить полномочия украинских антикоррупционных структур.
* Признан в России террористом и экстремистом.