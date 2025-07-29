https://ria.ru/20250729/ukraina-2032235127.html

Украине сообщили горькую правду после тайных переговоров о смене Зеленского

Украине сообщили горькую правду после тайных переговоров о смене Зеленского - РИА Новости, 29.07.2025

Украине сообщили горькую правду после тайных переговоров о смене Зеленского

заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер в эфире Sputnik. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T21:30:00+03:00

2025-07-29T21:30:00+03:00

2025-07-29T22:59:00+03:00

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владимир зеленский

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Отчет Службы внешней разведки о проведении секретных переговоров об отстранении Зеленского показывает, что Украина полностью зависит от западных держав, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер в эфире Sputnik."Это создает впечатление, что демократии на Украине не существует, что президента Украины выбирают иностранцы, чтобы он служил интересам иностранных правительств, а не интересам украинского народа. Поэтому я считаю, что этот отчет призван вызвать законную обеспокоенность внутри Украины среди населения по поводу их будущего и той роли, которую выборы играют в их будущем. Это без тени сомнения демонстрирует, что украинский народ находится в заложниках у иностранных держав, которые готовы пожертвовать украинскими людьми, украинской экономикой, украинской нацией ради интересов, которые не имеют ничего общего с выгодой для Украины", — сказал он.По словам аналитика, из доклада следует, что Валерий Залужный сменит Зеленского и сделает это по приказу США, Великобритании, Швейцарии — кого угодно, кроме самого украинского народа.Ранее 29 июля пресс-бюро СВР сообщило, что представители США и Великобритании провели в Альпах встречу с высокопоставленными украинскими чиновниками, на которой обсудили замену Владимира Зеленского. В ней участвовали глава офиса Зеленского Андрей Ермак, руководитель ГУР Кирилл Буданов* и посол в Лондоне Валерий Залужный. По данным ведомства, американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть экс-главкома ВСУ Залужного на пост президента Украины, Ермак и Буданов* согласились с таким шагом.Как отметили в СВР, соглашение о смене Зеленского проливает свет на подоплеку его попытки ограничить полномочия украинских антикоррупционных структур.* Признан в России террористом и экстремистом.

https://ria.ru/20250729/zelenskiy-2032143582.html

https://ria.ru/20250729/svr-2032148168.html

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