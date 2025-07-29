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Украине сообщили горькую правду после тайных переговоров о смене Зеленского - РИА Новости, 29.07.2025
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21:30 29.07.2025 (обновлено: 22:59 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/ukraina-2032235127.html
Украине сообщили горькую правду после тайных переговоров о смене Зеленского
Украине сообщили горькую правду после тайных переговоров о смене Зеленского - РИА Новости, 29.07.2025
Украине сообщили горькую правду после тайных переговоров о смене Зеленского
заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер в эфире Sputnik. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T21:30:00+03:00
2025-07-29T22:59:00+03:00
в мире
украина
сша
великобритания
владимир зеленский
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Отчет Службы внешней разведки о проведении секретных переговоров об отстранении Зеленского показывает, что Украина полностью зависит от западных держав, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер в эфире Sputnik."Это создает впечатление, что демократии на Украине не существует, что президента Украины выбирают иностранцы, чтобы он служил интересам иностранных правительств, а не интересам украинского народа. Поэтому я считаю, что этот отчет призван вызвать законную обеспокоенность внутри Украины среди населения по поводу их будущего и той роли, которую выборы играют в их будущем. Это без тени сомнения демонстрирует, что украинский народ находится в заложниках у иностранных держав, которые готовы пожертвовать украинскими людьми, украинской экономикой, украинской нацией ради интересов, которые не имеют ничего общего с выгодой для Украины", — сказал он.По словам аналитика, из доклада следует, что Валерий Залужный сменит Зеленского и сделает это по приказу США, Великобритании, Швейцарии — кого угодно, кроме самого украинского народа.Ранее 29 июля пресс-бюро СВР сообщило, что представители США и Великобритании провели в Альпах встречу с высокопоставленными украинскими чиновниками, на которой обсудили замену Владимира Зеленского. В ней участвовали глава офиса Зеленского Андрей Ермак, руководитель ГУР Кирилл Буданов* и посол в Лондоне Валерий Залужный. По данным ведомства, американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть экс-главкома ВСУ Залужного на пост президента Украины, Ермак и Буданов* согласились с таким шагом.Как отметили в СВР, соглашение о смене Зеленского проливает свет на подоплеку его попытки ограничить полномочия украинских антикоррупционных структур.* Признан в России террористом и экстремистом.
https://ria.ru/20250729/zelenskiy-2032143582.html
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в мире, украина, сша, великобритания, владимир зеленский, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, США, Великобритания, Владимир Зеленский, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Украине сообщили горькую правду после тайных переговоров о смене Зеленского

Скотт Риттер: Украина является заложницей западных государств

© AP Photo / Suzanne PlunkettВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Suzanne Plunkett
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Отчет Службы внешней разведки о проведении секретных переговоров об отстранении Зеленского показывает, что Украина полностью зависит от западных держав, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер в эфире Sputnik.
"Это создает впечатление, что демократии на Украине не существует, что президента Украины выбирают иностранцы, чтобы он служил интересам иностранных правительств, а не интересам украинского народа. Поэтому я считаю, что этот отчет призван вызвать законную обеспокоенность внутри Украины среди населения по поводу их будущего и той роли, которую выборы играют в их будущем. Это без тени сомнения демонстрирует, что украинский народ находится в заложниках у иностранных держав, которые готовы пожертвовать украинскими людьми, украинской экономикой, украинской нацией ради интересов, которые не имеют ничего общего с выгодой для Украины", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
В США вынесли суровый приговор Зеленскому
Вчера, 15:14
По словам аналитика, из доклада следует, что Валерий Залужный сменит Зеленского и сделает это по приказу США, Великобритании, Швейцарии — кого угодно, кроме самого украинского народа.
Ранее 29 июля пресс-бюро СВР сообщило, что представители США и Великобритании провели в Альпах встречу с высокопоставленными украинскими чиновниками, на которой обсудили замену Владимира Зеленского. В ней участвовали глава офиса Зеленского Андрей Ермак, руководитель ГУР Кирилл Буданов* и посол в Лондоне Валерий Залужный. По данным ведомства, американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть экс-главкома ВСУ Залужного на пост президента Украины, Ермак и Буданов* согласились с таким шагом.
Как отметили в СВР, соглашение о смене Зеленского проливает свет на подоплеку его попытки ограничить полномочия украинских антикоррупционных структур.
* Признан в России террористом и экстремистом.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
СВР раскрыла детали соглашения о замене Зеленского
Вчера, 15:33
 
В миреУкраинаСШАВеликобританияВладимир ЗеленскийСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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