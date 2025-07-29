https://ria.ru/20250729/ukraina-2032221990.html

Словакия не поставила Украине семь гаубиц

Словакия не поставила Украине семь гаубиц - РИА Новости, 29.07.2025

Словакия не поставила Украине семь гаубиц

Словакия до сих пор не поставила Украине семь из 16 гаубиц Zuzana 2, которые Киев должен был получить еще в 2024 году, сообщило словацкое издание Aktuality. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T19:47:00+03:00

2025-07-29T19:47:00+03:00

2025-07-29T19:47:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 29 июл - РИА Новости. Словакия до сих пор не поставила Украине семь из 16 гаубиц Zuzana 2, которые Киев должен был получить еще в 2024 году, сообщило словацкое издание Aktuality. “Словацкие гаубицы Zuzana 2 для Украины сталкиваются со значительной задержкой. За этим, вероятно, стоит прекращение сотрудничества с украинским заводом и спорные решения министерства обороны”, - говорится в сообщении издания. По данным портала, Украина должна была получить уже все 16 произведенных в Словакии гаубиц Zuzana 2, которые для нее заказали Германия, Дания и Норвегия. Проблемы, связанные с контрактом на производство гаубиц за 92 миллиона евро, начались, как сообщается, в 2023 году после смены руководства в министерстве обороны Словакии. “Первые две гаубицы словацкая сторона передала в начале августа 2023 года и тогда заявила, что оставшиеся будут готовы до конца 2024 года… Но график потом изменился. На рубеже годов на Украину отправили еще четыре гаубицы, в апреле 2025 года последовали еще три штуки… Заказчики до сих пор не получили семь гаубиц”, - пишет издание. В мае 2024 года словацкое издание Dennik N сообщило, что производство гаубиц Zuzana для Украины задерживается в Словакии из-за нехватки деталей, которые идут на производство другого вида гаубиц. Депутат от оппозиционной словацкой партии SaS (Свобода и солидарность) Юрай Крупа тогда выразил сомнение, что Словакия успеет в 2024 году произвести и передать Украине оставшиеся 14 из 16 гаубиц Zuzana 2. По его словам, словацкие гаубицы Zuzana и чешские гаубицы Dita имеют одинаковые стволы, производитель которых в первую очередь отправляет их чешской, а не словацкой стороне. В начале июля 2023 года уже бывший словацкий президент Зузана Чапутова сообщала по итогам встречи с Владимиром Зеленским, что Словакия и Украина заключили контракт на производство 16 гаубиц Zuzana 2, первые две гаубицы были переданы украинской стороне 1 августа 2023 года. Проект реализуется при финансовой поддержке Дании, Германии и Норвегии. Завершить процесс передачи Украине 14 гаубиц Zuzana 2 планировалось в 2024 году. Zuzana 2 - самоходная артиллерийская установка калибра 155 миллиметров, она производится в Словакии на восьмиколесном шасси TATRA. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250725/gaubitsa-2031357669.html

https://ria.ru/20250613/britaniya-2022566240.html

https://ria.ru/20250720/minoborony-2030224887.html

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