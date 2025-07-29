Рейтинг@Mail.ru
В Верховную раду внесли постановление о возобновлении трансляций заседаний - РИА Новости, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:15 29.07.2025 (обновлено: 19:16 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/ukraina-2032217940.html
В Верховную раду внесли постановление о возобновлении трансляций заседаний
В Верховную раду внесли постановление о возобновлении трансляций заседаний - РИА Новости, 29.07.2025
В Верховную раду внесли постановление о возобновлении трансляций заседаний
Постановление о возобновлении онлайн-трансляций заседаний Верховной рады Украины зарегистрирован на сайте парламента, сообщил во вторник украинский... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T19:15:00+03:00
2025-07-29T19:16:00+03:00
в мире
украина
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880962_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_a2afab8bb9834ca8e0f41e385cd90351.jpg
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Постановление о возобновлении онлайн-трансляций заседаний Верховной рады Украины зарегистрирован на сайте парламента, сообщил во вторник украинский парламентарий Ярослав Юрчишин. Украинское общественное движение "Честно" накануне сообщало, что более 50 общественных организаций и СМИ на Украине выступили с инициативой вернуть онлайн-трансляции заседаний Рады, чтобы обеспечить общественный контроль по законопроекту о восстановлении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на ближайшем заседании парламента. "Регистрирую постановление о возобновлении онлайн-трансляций заседаний Верховной рады в режиме реального времени. Номер в нашей системе 1963027. Кто из депутатов не боится показаться людям – подписывайте", - написал Юрчишин в своем Telegram-канале. Он добавил, что люди должны видеть, что происходит в Раде. "Можно долго говорить о режиме военного положения и так далее, но будем честными. Мы это уже проходили. Достаточно прикрываться войной, чтобы исподтишка закручивать гайки и принимать разного рода стыд. А общество об этом будет узнавать только из трансляций депутатов в соцсетях, а не из канала, специально для этого созданного", - добавил депутат. Юрчишин также отметил, что трансляции необходимо проводить, как это было ранее – в реальном времени в YouTube-канале Рады и публиковать запись спустя час. Он также призвал коллег подписать зарегистрированное им постановление. Депутаты Верховной рады в сентябре 2022 года проголосовали за введение запрета на трансляции заседаний парламента в период действия военного положения на Украине.
https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031787735.html
https://ria.ru/20250729/proekt-2032115565.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880962_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9134c1cf07b1dc72c3f138c630bb2c0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
В Верховную раду внесли постановление о возобновлении трансляций заседаний

Юрчишин: в Раду внесли постановление о возобновление онлайн-трансляций заседаний

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПочетный караул возле здания Верховной рады
Почетный караул возле здания Верховной рады - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Почетный караул возле здания Верховной рады. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Постановление о возобновлении онлайн-трансляций заседаний Верховной рады Украины зарегистрирован на сайте парламента, сообщил во вторник украинский парламентарий Ярослав Юрчишин.
Украинское общественное движение "Честно" накануне сообщало, что более 50 общественных организаций и СМИ на Украине выступили с инициативой вернуть онлайн-трансляции заседаний Рады, чтобы обеспечить общественный контроль по законопроекту о восстановлении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на ближайшем заседании парламента.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
"Даже не пытаются". В Раде поставили диагноз Зеленскому
27 июля, 19:48
"Регистрирую постановление о возобновлении онлайн-трансляций заседаний Верховной рады в режиме реального времени. Номер в нашей системе 1963027. Кто из депутатов не боится показаться людям – подписывайте", - написал Юрчишин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что люди должны видеть, что происходит в Раде. "Можно долго говорить о режиме военного положения и так далее, но будем честными. Мы это уже проходили. Достаточно прикрываться войной, чтобы исподтишка закручивать гайки и принимать разного рода стыд. А общество об этом будет узнавать только из трансляций депутатов в соцсетях, а не из канала, специально для этого созданного", - добавил депутат.
Юрчишин также отметил, что трансляции необходимо проводить, как это было ранее – в реальном времени в YouTube-канале Рады и публиковать запись спустя час. Он также призвал коллег подписать зарегистрированное им постановление.
Депутаты Верховной рады в сентябре 2022 года проголосовали за введение запрета на трансляции заседаний парламента в период действия военного положения на Украине.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Антикоррупционный комитет Рады поддержал новый проект о НАБУ и САП
Вчера, 13:28
 
В миреУкраинаВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала