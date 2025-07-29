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В Верховную раду внесли постановление о возобновлении трансляций заседаний
В Верховную раду внесли постановление о возобновлении трансляций заседаний - РИА Новости, 29.07.2025
В Верховную раду внесли постановление о возобновлении трансляций заседаний
Постановление о возобновлении онлайн-трансляций заседаний Верховной рады Украины зарегистрирован на сайте парламента, сообщил во вторник украинский... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T19:15:00+03:00
2025-07-29T19:15:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Постановление о возобновлении онлайн-трансляций заседаний Верховной рады Украины зарегистрирован на сайте парламента, сообщил во вторник украинский парламентарий Ярослав Юрчишин. Украинское общественное движение "Честно" накануне сообщало, что более 50 общественных организаций и СМИ на Украине выступили с инициативой вернуть онлайн-трансляции заседаний Рады, чтобы обеспечить общественный контроль по законопроекту о восстановлении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на ближайшем заседании парламента. "Регистрирую постановление о возобновлении онлайн-трансляций заседаний Верховной рады в режиме реального времени. Номер в нашей системе 1963027. Кто из депутатов не боится показаться людям – подписывайте", - написал Юрчишин в своем Telegram-канале. Он добавил, что люди должны видеть, что происходит в Раде. "Можно долго говорить о режиме военного положения и так далее, но будем честными. Мы это уже проходили. Достаточно прикрываться войной, чтобы исподтишка закручивать гайки и принимать разного рода стыд. А общество об этом будет узнавать только из трансляций депутатов в соцсетях, а не из канала, специально для этого созданного", - добавил депутат. Юрчишин также отметил, что трансляции необходимо проводить, как это было ранее – в реальном времени в YouTube-канале Рады и публиковать запись спустя час. Он также призвал коллег подписать зарегистрированное им постановление. Депутаты Верховной рады в сентябре 2022 года проголосовали за введение запрета на трансляции заседаний парламента в период действия военного положения на Украине.
https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031787735.html
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в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
В Верховную раду внесли постановление о возобновлении трансляций заседаний
Юрчишин: в Раду внесли постановление о возобновление онлайн-трансляций заседаний
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Постановление о возобновлении онлайн-трансляций заседаний Верховной рады Украины зарегистрирован на сайте парламента, сообщил во вторник украинский парламентарий Ярослав Юрчишин.
Украинское общественное движение "Честно" накануне сообщало, что более 50 общественных организаций и СМИ на Украине
выступили с инициативой вернуть онлайн-трансляции заседаний Рады, чтобы обеспечить общественный контроль по законопроекту о восстановлении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)
на ближайшем заседании парламента.
"Регистрирую постановление о возобновлении онлайн-трансляций заседаний Верховной рады
в режиме реального времени. Номер в нашей системе 1963027. Кто из депутатов не боится показаться людям – подписывайте", - написал Юрчишин
в своем Telegram-канале.
Он добавил, что люди должны видеть, что происходит в Раде. "Можно долго говорить о режиме военного положения и так далее, но будем честными. Мы это уже проходили. Достаточно прикрываться войной, чтобы исподтишка закручивать гайки и принимать разного рода стыд. А общество об этом будет узнавать только из трансляций депутатов в соцсетях, а не из канала, специально для этого созданного", - добавил депутат.
Юрчишин также отметил, что трансляции необходимо проводить, как это было ранее – в реальном времени в YouTube-канале Рады и публиковать запись спустя час. Он также призвал коллег подписать зарегистрированное им постановление.
Депутаты Верховной рады в сентябре 2022 года проголосовали за введение запрета на трансляции заседаний парламента в период действия военного положения на Украине.