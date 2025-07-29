Рейтинг@Mail.ru
Преподавать Киевского университета пожаловалась на студентов - РИА Новости, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:11 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/ukraina-2032217199.html
Преподавать Киевского университета пожаловалась на студентов
Преподавать Киевского университета пожаловалась на студентов - РИА Новости, 29.07.2025
Преподавать Киевского университета пожаловалась на студентов
Преподаватель Киевского университета имени Бориса Гринченко Екатерина Никонюк пожаловалась, что студенты все чаще общаются на русском языке. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T19:11:00+03:00
2025-07-29T19:11:00+03:00
общество
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974107491_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_95c73408413e5b29676f8d6e2bc8cd69.jpg
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Преподаватель Киевского университета имени Бориса Гринченко Екатерина Никонюк пожаловалась, что студенты все чаще общаются на русском языке. "Среди украинских студентов все чаще звучит русский язык, особенно по сравнению с 2022-2023 годами… Это свидетельствует о недоработке языковых омбудсменов и недостаточной государственной поддержке популяризации украинского, а не запретов", - приводит слова Никонюк телеканал "Новости.LIVE". Особенно тревожным преподаватель назвала использование русского языка в речи среди публичных лиц. "Когда блогеры и звезды, которых уважают миллионы, говорят, что "их челюсти не настроены на украинский" — это демотивирует молодежь", - добавила Никонюк. Относительно ограничений она считает, что официально следует запретить русскоязычную музыку на время военного положения, чтобы это не оставалось на уровне инициатив отдельных общин. "Однако главный акцент не на запретах, а на культурной работе: популяризации, моде, уважении к языку", - подчеркнула преподаватель. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
https://ria.ru/20250728/ukraina-2031962524.html
https://ria.ru/20250725/litva-2031467499.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974107491_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_caecc50982e00d1f8a2c46307310dcb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, украина, россия
Общество, Украина, Россия
Преподавать Киевского университета пожаловалась на студентов

Преподаватель Никонюк: украинские студенты все чаще общаются на русском языке

© AP Photo / Tony HicksВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Tony Hicks
Вид на Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Преподаватель Киевского университета имени Бориса Гринченко Екатерина Никонюк пожаловалась, что студенты все чаще общаются на русском языке.
"Среди украинских студентов все чаще звучит русский язык, особенно по сравнению с 2022-2023 годами… Это свидетельствует о недоработке языковых омбудсменов и недостаточной государственной поддержке популяризации украинского, а не запретов", - приводит слова Никонюк телеканал "Новости.LIVE".
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
На Украине признали, что песни на русском языке не нарушают закон
28 июля, 15:29
Особенно тревожным преподаватель назвала использование русского языка в речи среди публичных лиц. "Когда блогеры и звезды, которых уважают миллионы, говорят, что "их челюсти не настроены на украинский" — это демотивирует молодежь", - добавила Никонюк.
Относительно ограничений она считает, что официально следует запретить русскоязычную музыку на время военного положения, чтобы это не оставалось на уровне инициатив отдельных общин. "Однако главный акцент не на запретах, а на культурной работе: популяризации, моде, уважении к языку", - подчеркнула преподаватель.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
На одной из улиц Вильнюса, Литва - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В Литве неожиданно высказались о русском языке
25 июля, 17:03
 
ОбществоУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала