https://ria.ru/20250729/ukraina-2032185159.html

ЕК призвала Киев назначить директора Бюро экономической безопасности

ЕК призвала Киев назначить директора Бюро экономической безопасности - РИА Новости, 29.07.2025

ЕК призвала Киев назначить директора Бюро экономической безопасности

Украинские власти должны как можно быстрее назначить директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) для продвижения реформы ведомства, которая является частью... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T17:44:00+03:00

2025-07-29T17:44:00+03:00

2025-07-29T17:44:00+03:00

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руслан стефанчук

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Украинские власти должны как можно быстрее назначить директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) для продвижения реформы ведомства, которая является частью обязательств Украины в рамках процесса вступления в ЕС, заявил во вторник представитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье. Кабмин Украины в начале июля не утвердил Александра Цивинского на должность директора Бюро экономической безопасности. Цивинский был выдвинут на эту должность кадровой комиссией в июне. Представитель Еврокомиссии отметил, что Украина "должна как можно быстрее назначить директора бюро экономической безопасности", поскольку это необходимо для продвижения реформы БЭБ и обеспечения его независимого и эффективного функционирования. "Эта реформа является частью более широких обязательств Украины в рамках процесса вступления в ЕС", - приводит слова Мерсье украинский телеканал "Общественное". Он также отметил, что принятый закон о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ)существенно подрывает компетенцию и полномочия антикоррупционных институтов Украины. По его словам, Киев должен как можно быстрее принять законопроект, восстанавливающий независимость НАБУ и воздержаться от реализации противоречивых положений. "Здесь не может быть компромиссов, и мы ожидаем, что украинская власть будет упорно работать над восстановлением доверия своих граждан и международных партнеров путем решительных шагов в сфере верховенства права", — добавил Мерсье. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля.

https://ria.ru/20250726/siyyarto-2031555321.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, руслан стефанчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), евросоюз, еврокомиссия